Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi

Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak, Manavgat Irmağı'nın debisini yükseltti ve Manavgat Şelalesi'nin görünmesini engelledi. Taşan sular çevredeki turistik tesisleri de su altında bıraktı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle şelaleye girişleri yasakladı.

IRMAK TAŞTI, MANAVGAT ŞELALESİ GÖRÜNMEZ OLDU

Antalya'da dün geceden beri etkili olan şiddetli sağanak, Manavgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası Manavgat Irmağı'nın debisi hızla yükseldi. Taşan sular, Manavgat Şelalesi'ni tamamen görünmez hale getirdi. Irmağın taşması nedeniyle şelale çevresinde bulunan turistik tesisler su altında kaldı. Şelaleye girişler güvenlik gerekçesiyle geçici olarak yasaklandı. Bölgedeki derelerde de su seviyesinin yükselmesiyle taşkın riski devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekipler bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
