İRANLI MUHALİFLERİN KAÇIRILMASI DAVASINDA MÜTALAA: ESKİ SAVCININ 44 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İhsan Sağlam, İsmail Sağlam, Hakan Sağlam, Muharrem Sağlam ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Davut Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) arızalı olması sebebiyle duruşmaya katılamadı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

KENDİSİNİ DİPLOMAT OLARAK TANITMIŞ

DAVUT YILMAZ'IN 44,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İDDİANAME

İddianameye göre savcı Davut Yılmaz, 2019-2022 arasında İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması, istihbaratçılar ve Sağlam'ın ekibiyle iş birliği yaptı. Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağladı. İddianamede şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi. Davut Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.