İRANLI MUHALİFLERİN KAÇIRILMASI DAVASINDA MÜTALAA: ESKİ SAVCININ 44 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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p>İRANLI rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen savcı Davut Yılmaz, savunma sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İhsan Sağlam, İsmail Sağlam, Hakan Sağlam, Muharrem Sağlam ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Davut Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) arızalı olması sebebiyle duruşmaya katılamadı.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIDuruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İran Nizam Ordusunun askeri istihbaratının dış operasyonlar birimi yetkilisi Seyid Mehdi Hossein'in Türkiye'de İran İstihbarat saha sorumlusu Morteza Soltan Sanjari'nin, İhsan Sağlam aracılığıyla olay tarihinde İstanbul Anadolu Adliye'sinde görevli Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz ile irtibat kurduğu kaydedildi. Sanık Davut Yılmaz'ın kamu otoritesinin imkanlarından faydalanarak oluşturduğu örgütlü yapı içerisinde İran İstihbaratı tarafından planlanan, muhaliflerin kaçırılmasına yönelik koordinenin sağlanmasını, gizli mahiyetteki bilgilere erişim sağladığı anlatıldı. Mütalaada, sanık Yılmaz'ın suçun icrasını kolaylaştırmak amacıyla çakar sistemi ve Adalet Bakanlığı hakim-savcı logolu aracı sanıklardan İhsan Sağlam'ın kullanımına tahsis ettiği yer aldı.
KENDİSİNİ DİPLOMAT OLARAK TANITMIŞMütalaada İhsan Sağlam hakkında Türkiye'deki Morteza Soltan Sanjari ile Davut Yılmaz arasındaki ilişkiyi tesis ettiği, Bysağlam Savunma sanayi çatısı altında kendisini iş adamı, diplomat olarak tanıtıp 'Mikail-Angel' kod ismini kullanarak çevresine güven telkin ettiği kaydedildi. Mağdurların kaçırılmasına yönelik eylemlere finansal lojistik sağladığı ve sahte pasaport düzenlenmesinde görev aldığı belirtildi.
DAVUT YILMAZ'IN 44,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİSanık eski savcı Davut Yılmaz'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 17 yıldan 44, 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Yılmaz'ın, mağdur Mohammed Rezai'ye karşı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan beraati istendi. İhsan Sağlam'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' ve 'Birden fazla kişiyle cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçlarından 22 yıldan 57 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.Sanık Morteza Soltan Sanjari hakkında ise, 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma', 'Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini', 'Birden fazla kişiyle cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçlarından 20 yıldan 53 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada diğer 13 sanığın ise 5 yıldan 57 yıla kadar değişen oranlarda cezalandırılması istendi.MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPILACAKMütalaanın ardından tutuklu sanıklar tahliyelerini ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, sanıkların savunmaların hazırlaması için süre verilerek ertelendi.
İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İran'a kaçırıldığı iddia edilen, eski Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand, oğulları Arıan Aminmavaneh ile kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei ve ekonomist Shahnam Golshani "mağdur" olarak yer aldı.İddianamede, İran'da haklarında yakalama kararı bulunan Askeri İstihbarat Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini, İstihbarat Dış Operasyonlar Birimi Sorumlusu Ali Ghahramanıhajıabad ve Shahab Hosseini'nin talimatları doğrultusunda, Morteza Soltan Sanjari isimli casusun Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Sanjari, İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması için Türkiye'de işbirlikçi ve suç örgütleri bulmakla görevlendirildi. Sanjari, bu amaçla By Sağlam Savunma Şirketi'nin sahibi, örgüt lideri olduğu iddia edilen İhsan Sağlam'la tanıştı. Kendisini iş adamı ve diplomat olarak tanıtan Sağlam, 'Mikail- Angel' kod ismini kullanarak çevresinde güven tesis etmeye çalıştı. Kardeşleri, kuzenleri ve sevgilisi Tuba Eren'den oluşan suç örgütünü yönetti.
İddianameye göre savcı Davut Yılmaz, 2019-2022 arasında İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması, istihbaratçılar ve Sağlam'ın ekibiyle iş birliği yaptı. Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağladı. İddianamede şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi. Davut Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.