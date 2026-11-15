İran, UAEA'yı ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin etkisi altında olmakla suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında tek taraflı raporlar hazırlamakla suçladı ve "UAEA, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin etkisi altında." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UAEA'yı İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında tek taraflı raporlar hazırlamakla suçlayan Bekayi, şunları ifade etti:

"UAEA, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin etkisi altında ve İran'ın nükleer programı ile ilgili tek taraflı raporlar hazırlamaya devam ediyor. Bu yaklaşım, UAEA'nın nükleer konularda uluslararası yetkin bir kuruluş olarak güvenilirliğine zarar verecek. UAEA, İran'ın nükleer santrallerine saldırıları görmezden geldi. Bu durum devam ettikçe İran ile UAEA arasındaki ilişkilerde değişiklik beklenemez. UAEA, teknik ve bağımsız bir kurum mu olacağı yoksa ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin etkisi altında faaliyet göstermeye devam mı edeceği konusunda karar vermeli."

Bekayi, İran toplumunda ülkenin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekileceğine ilişkin görüşler olduğunu hatırlatarak, "NPT'ye taraf olduğumuz sürece anlaşmada yer alan hükümlere bağlı kalacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'e bir gezi düzenleyeceğine, ziyaretin ikinci ayağında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği üçlü görüşmeye de değinen Bekayi, ülkesinin Çin ve Rusya ile yakın temasta olduğunun altını çizdi.

Bekayi, "Çin ve Rusya İran'ın pozisyonunu iyi biliyor ve bu ülkelerle stratejik ortaklığımız var. Çin ve Rusya da ABD'nin tek taraflı yaklaşımına karşı çıkıyor. Doğal olarak her iki ülke de ABD ile etkileşimde mutlaka ABD'den bazı konulara cevap vermesini isteyecek." diye konuştu.

JD Vance'ın İran müzakerelerinden alınması

Bekayi ayrıca, Fransız market zincirlerinin soğutma sistemine yönelik siber saldırıların arkasında kendilerinin olduğuna ilişkin suçlamaları reddederek, "İsrail'in sahte bayrak operasyonları" konusunda uyardı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İran müzakerelerinden alınması hususuna da değinen Bekayi, "Farklı şahıslar arasında ayrım yapılmamalı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında karar muhtemelen Washington'da bile alınmıyor ve ABD'nin Batı Asya politikası başka yerde belirleniyor. Bizim için önemli olan şahıslar değil ABD'nin devlet olarak davranışları." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, Almanya'nın Tel Aviv'e silah ve askeri malzeme satışı hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, bu durumun bir sır olmadığını ve Almanya'nın ABD'den sonra İsrail'e en çok silah gönderen ikinci ülke olduğunu ve İsrail'in işlediği her suça ortak olduğunu söyledi.

Buşehr Nükleer Santrali'ndeki denetimler

Rusya ve Çin'in İran'a ABD ile doğrudan müzakere yapma teklifi ilettiğine dair iddialar hakkında ise Bekayi, müzakerelerin doğrudan veya dolaylı olmasının mevcut aşamada bir anlamı olmadığını ve ABD'nin en üst düzeyde imzaladığı mutabakat zaptını iki hafta içinde ihlal ettiğini belirterek, asıl meselenin müzakerelerin yöntemi değil ciddiyet ve irade olduğunu belirtti.

Bekayi, ülkesinin nükleer santralleri konusunda güvenlik yükümlülüklerini askıya almadığını ve bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda Buşehr Nükleer Santrali'nde denetim gerçekleştirildiğini hatırlatarak, söz konusu denetimlerin Rusya ile ikili anlaşmalar ve güvenlik önlemleri yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktardı.

ABD'de 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan iletişim sorunu hakkında ise Bekayi, Washington yönetiminin kendi halkının sorunları ile ilgilenmek yerine İsrail'i önemsediğini söyledi.

İran'ın tazminat talebi

Bekayi, Almanya ve Fransa'nın, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerektiği yönündeki çağrısı hakkında, "İran'ın uranyum zenginleştirme hakkı, Almanya, Fransa veya başkalarının bize verdiği bir hak değil. Bu hak, NPT üyeliği temelinde doğmuştur." dedi.

Bekayi son olarak, ABD'nin İran'a saldırılarında bazı bölge ülkelerindeki üsleri kullandığını hatırlatarak, ülkesinin saldırılarda doğrudan veya dolaylı rol oynayan bölge ülkelerinden tazminat talep ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA