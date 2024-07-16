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Trump'a suikast girişiminde "İran" iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili "İran" iddiası ortaya atıldı. ABD'li yetkililerin İran'ın Trump'a suikastte bulunacağı yönünde haftalar öncesinde istihbarat edindiği, bu nedenle ilave güvenlik tedbiri alındığı öne sürüldü. Suçlamaları yalanlayan İran ise iddiaların "asılsız ve kötü niyetli" olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik İran'ın suikastte bulunacağı bilgisini alan ABD'li güvenlik yetkililerinin önlemleri haftalar öncesinden artırdığı öne sürüldü. İran ise yaptığı açıklamada, suçlamaları yalanlayarak iddiaların "asılsız ve kötü niyetli" olduğunu söyledi.

SUİKAST GİRİŞİMİNDE "İRAN" İDDİASI

ABD Gizli Servisi ve Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkililerin, cumartesi günü meydana gelen suikast girişimi öncesinde "İran tehdidi" hakkında bilgilendirildiği kaydedildi. ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından da ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbir aldığı ileri sürüldü.

Trump'a suikast girişiminde 'İran' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti

"ABD'Lİ YETKİLİLER ENDİŞELİYDİ"

ABD Gizli Servisinin, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkilileri dış mekanlarda miting düzenlememe konusunda uyardığı aktarılan haberde, bunların genel anlamda yapılan uyarılar arasında yer aldığı kaydedildi. Güvenlik yetkililerinin, İran'dan olası bir tehdit konusunda bir süredir endişe duyduğu, son alınan istihbaratla Trump'a yönelik tehdit düzeyinin arttığı ifade edildi.

Trump'a suikast girişiminde 'İran' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti

İRAN'DAN YALANLAMA GECİKMEDİ

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, İran'a göre Trump'ın "İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu" olduğu belirtildi. Trump'ın mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Trump'a suikast girişiminde 'İran' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti

Açıklamada, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddiaların "asılsız ve kötü niyetli olduğu" vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Gelir Geçer Her şey:

Trump'ın cevabı: Uzaklarda aramam çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun gönlüme en güzel yerimdesin

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Zafer Tanrıkulu:

Güzel yorum ????

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