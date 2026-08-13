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İran: Körfez'deki Kirlilik Zararları Tazmin Edilmeli

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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki kirliliğin ABD ve İsrail'in savaş ve askeri faaliyetlerinden kaynaklandığını belirterek, trilyonlarca dolarlık zararın tazmin edilmesi gerektiğini savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde ABD ve İsrail ile savaş sırasında ve öncesindeki yıllarda meydana gelen kirlilik nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, son günlerde sosyal medyada İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası kıyılarında petrol kirliliğini gösteren görüntülerin yayıldığını belirtti.

Sözcü, söz konusu kirliliğin Basra Körfezi'nden kıyıya doğru sürüklendiğini ve ilk incelemelere göre kaynağının yabancı bir dökme yük gemisi olduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

Kirliliğin Keşm Adası'nda üç kıyı noktasında ve deniz yüzeyinin bazı bölümlerinde tespit edildiğini aktaran Bekayi, olayın Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde son yıllarda yaşanan daha geniş kapsamlı çevre sorunlarının yalnızca görünen kısmı olduğunu ifade etti.

Bölgedeki suların ve deniz ekosisteminin hem açık hem de gizli kirlilik kaynakları nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğüne dikkati çeken Bekayi, bunun İran'ın kıyı bölgelerinde "trilyonlarca dolarlık" zarara yol açtığını savundu.

İran'ın Basra Körfezi ve Umman Denizi boyunca en uzun kıyı şeridine sahip ülke olduğunu hatırlatan Bekayi, Tahran'ın bölgedeki çevresel tahribata kayıtsız kalamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zararların tazmininden kim sorumlu? Bölgemizden ihraç edilen ucuz enerjiyi tüketen uluslar mı, nakliye sigortacıları mı, yoksa Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi'ni askeri operasyonlar ve son derece yıkıcı silahların test alanı haline getiren saldırganlar ve ortakları mı? Hürmüz Boğazı'ndan ticari nakliyeden yararlanan her taraf, Fars Körfezi ve Umman Denizi'ne verilen çevresel zararı gidermek için hem yasal hem de ahlaki bir yükümlülüğe sahiptir."

Kaynak: AA
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