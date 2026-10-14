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İran Meclis Başkanı Kalibaf savaş ve müzakereyi birlikte kullandıklarını söyledi

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, hedefe ulaşmak için hem savaşı hem de müzakereyi kullandıklarını söyledi. Kalibaf, ABD'yle mutabakatın İran'ın askeri gücünü ve ekonomik dayanıklılığını artırdığını, Lübnan Hizbullahı'nın güçlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, hedefe ulaşmak için hem savaşı hem de müzakere yöntemini kullandıklarını söyledi.

İran devlet televizyonundan halka hitap eden Kalibaf, ülkesine yönelik saldırılar ve ABD'yle müzakerelere ilişkin konuştu.

Kalibaf, "Hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem de müzakere ediyoruz. Yani gerektiğinde tüm gücümüzle savaşıyor ve hazırlık seviyemizi yükseltiyoruz." dedi.

Meclis Başkanı, ülkedeki muhafazakar kesimin tepkilerine yol açan ABD'yle yapılan mutabakatın, ülkesinin askeri yönden daha da güçlenmesine, ekonomik dayanıklılığının artmasına ve Lübnan Hizbullahı'nın güçlenmesine de yardımcı olduğunu ifade etti.

Ülkesinin savaşmaktaki amacının düşmanı İran halkının taleplerini kabul etmeye zorlamak olduğunu dile getiren Kalibaf, mutabakat sayesinde güç unsurlarını artırmak için fırsat ve kaynak elde ettiklerini söyledi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, düşmana karşı caydırıcılığın sağlanması için ülke lideri Mücteba Hamaney etrafında birlik ve milletin azami düzeyde kenetlenmesinin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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