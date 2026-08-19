Haberler

Kalibaf Bağdat'ta Süleymani Anıtını Ziyaret Etti

Kalibaf Bağdat'ta Süleymani Anıtını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, resmi temaslar için gittiği Irak'ta ilk olarak Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin anıtını ziyaret etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, resmi temaslar için gittiği Irak'ta ilk olarak Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin anıtını ziyaret etti.

İran Meclis Başkanlığına ait Telegram kanalından yapılan açıklamada Kalibaf'ın beraberindeki heyetle Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndaki anıtını ziyaret ettiği belirtildi.

Kalibaf'ın Irak ziyaretinin 2 gün sürmesi bekleniyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Kaynak: AA
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Kaymakamlıkta etrafa açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı
Adana'da 'Yan Baktın' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

“Yan Baktın” kavgası kanlı bitti: 1 genç bıçaklanarak öldürüldü
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Asensio kararı bardağı taşırdı

Korktuğu başına geldi!

Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz