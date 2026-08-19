Kalibaf Bağdat'ta Süleymani Anıtını Ziyaret Etti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, resmi temaslar için gittiği Irak'ta ilk olarak Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin anıtını ziyaret etti.

İran Meclis Başkanlığına ait Telegram kanalından yapılan açıklamada Kalibaf'ın beraberindeki heyetle Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndaki anıtını ziyaret ettiği belirtildi.

Kalibaf'ın Irak ziyaretinin 2 gün sürmesi bekleniyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Kaynak: AA