İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran, İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarak füze saldırısına başladı. İsrail Ordusu, vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran karşı saldırıya başladı. İran, İsrail'e yüzlerce füze fırlattığını duyurdu. İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini açıkladı.

İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekildi.

SIĞINAKLARA GİDİLMESİ ÇAĞRISI

İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

TEL AVİV'E FÜZE İSABET ETTİ

İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının İsrail'in başkenti Tel Aviv'e isabet ettiği bildirildi. Başkentten dumanlar yükselirken; kentte panik yaşandığı ifade edildi.

OPERASYONUN İSMİ: GERÇEK VAAT 3

Öte yandan İran Press TV,İran'ın başlattığı saldırının isminin "Gerçek Söz III Operasyonu'nu" olduğunu açıkladı.

İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı. Ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran medyası, İsrail'in Tahran'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.