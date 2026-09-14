İran ile Körfez ülkeleri arasında Umman'da yapılması planlanan toplantı ertelendi

MASKAT/TAHRAN, 14 Eylül (Xinhua) -- Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile Körfez ülkeleri arasında pazartesi günü Umman'ın Salalah kentinde yapılması planlanan toplantının ertelendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzlaşı sağlanması amacıyla yarın Salalah'ta yapılması planlanan bölgesel toplantı ertelendi. Bölgemizde istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen diyaloğu teşvik etmeye kararlıyız" dedi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Genel Direktörü Muhammed Ali Bak da toplantının ertelendiğini teyit etti. Genel Direktör, toplantının bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine ve İran ile Umman'ın ortak kararıyla ileri bir tarihe alındığını belirtti.

Bak, toplantının zamanına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu sağlamak için Umman ile yakın istişarelerde bulunduklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi cuma günü yaptığı açıklamada, Körfez'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarının pazartesi günü Umman'da bir araya geleceğini duyurmuştu. Bekayi, toplantıda İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotaların belirlenmesine yönelik devam eden görüşmeler de dahil olmak üzere bölgesel meselelerin ele alınacağını belirtmişti.

Bekayi cumartesi günü Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, toplantıya Körfez ülkelerinin yanı sıra İran ve Irak'ın dışişleri bakanlarının da katılmasını umduklarını ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua