İran'dan Amerika'ya gözdağı! Hürmüz Boğazı'nda İHA'larla donanma gemisini izlediler

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt de dahil olmak üzere ABD donanmasına ait savaş gemilerinin hareketlerinin İran'a ait insansız hava araçlar tarafından izlendiğine dair görüntüleri paylaştı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE TEHDİT

Görüntülerin bir kaç gün öncesine ait olduğu ifade edilirken Amerikan donanmasına ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile birlikte diğer savaş gemilerinin hareketleri, İran'a ait İHA'lar tarafından dikkatle izlendi.

Ayrıca, İranlı yetkililer, bu gemilerin gücüne dair tehditlerde bulunarak, Amerikan uçak gemisinin bir seyir füzesiyle batırılabileceğini, yanında bulunan savaş gemilerinin de yalnızca birer füzeyle etkisiz hale getirilebileceğini ifade etti.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.