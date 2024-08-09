Üye Girişi
Haberler

İran'dan Amerika'ya gözdağı! Hürmüz Boğazı'nda İHA'larla donanma gemisini izlediler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasına ait uçak gemisi ve savaş gemilerini insansız hava araçlarıyla takip ettiğine dair görüntüleri paylaştı. Haberde, ABD'nin uçak gemisinin seyir füzesiyle batırılabileceği ve beraberindeki savaş gemilerinin batırılması için de yalnızca birer füzeye ihtiyaç duyulacağı ifade edildi.

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt de dahil olmak üzere ABD donanmasına ait savaş gemilerinin hareketlerinin İran'a ait insansız hava araçlar tarafından izlendiğine dair görüntüleri paylaştı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE TEHDİT

Görüntülerin bir kaç gün öncesine ait olduğu ifade edilirken Amerikan donanmasına ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile birlikte diğer savaş gemilerinin hareketleri, İran'a ait İHA'lar tarafından dikkatle izlendi.

İran'dan Amerika'ya gözdağı! Hürmüz Boğazı'nda İHA'larla donanma gemisini izlediler

Ayrıca, İranlı yetkililer, bu gemilerin gücüne dair tehditlerde bulunarak, Amerikan uçak gemisinin bir seyir füzesiyle batırılabileceğini, yanında bulunan savaş gemilerinin de yalnızca birer füzeyle etkisiz hale getirilebileceğini ifade etti.

İran'dan Amerika'ya gözdağı! Hürmüz Boğazı'nda İHA'larla donanma gemisini izlediler

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.

İran'dan Amerika'ya gözdağı! Hürmüz Boğazı'nda İHA'larla donanma gemisini izlediler

Kaynak: AA / Güncel

Hürmüz Boğazı tahran İran Dünya Güncel Haberler

500

Yorumlar (1)

?í???:

Ancak izliyorlar zaten :)

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor) LTU hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar LTU açılımı ne? Galatasaray yenildi mi, Hatayspor Galatasaray'ı yendi mi? Galatasaray 2-1 Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? SMR hangi ülke? SMR açılımı ne? Volkan Demirel hangi takımın teknik direktörü oldu? Volkan Demirel hangi takımda? Hatayspor Teknik Direktörü kim? Özhan Pulat kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Rıdvan Dilmen hangi kanalda çıkıyor? Rıdvan Dilmen kanal ne zaman, saat kaçta çıkıyor? (TV100 Canlı izle) Erman Toroğlu yok mu, neden yok? Erman Toroğlu kanal mı değiştirdi, hangi kanala geçti? Erman Toroğlu hangi kanalda, hangi platformda 2024-25? Erman Toroğlu EKOL TV Canlı izleme linkivar mı? GEO hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar GEO açılımı ne? Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Ağustos Cuma Milli Piyango sorgulama Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Dubois Galatasaray'a geri mi geldi? Dubois Başakşehir'den döndü mü? Batshuayi Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray maçı bugün mü? Bugün Galatasaray'ın maçı mı var 9 Ağustos Cuma! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-HATAYSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Kerem Aktürkoğlu Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Nelsson Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?
title