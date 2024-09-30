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İran, İsrail'e Yanıt Vereceğini Duyurdu

İran, İsrail'e Yanıt Vereceğini Duyurdu
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası İran'ın kesinlikle bir yanıt vereceğini belirtti. Kenani, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan her türlü eyleme karşılık vereceklerini ifade ederken, savaş peşinde olmadıklarını ancak gerektiğinde müttefiklerini desteklemekten çekinmeyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önceki açıklamaları da ülkede tartışmalara yol açtı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hamas'ın suikasta uğrayan lideri İsmail Heniyye konusunda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, İsrail'e kesinlikle cevap verileceğini söyledi.

Kenani, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin koşulsuz desteğini alan İsrail'in başta Heniyye'ye suikast olmak üzere son birkaç ayda İran'a karşı eylemlerinin ve Tahran'ın bu eylemlere tepkisinin sorulması üzerine Kenani, "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan her türlü eyleme cevap vereceklerini" ifade etti.

"İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak savaştan çekinmediğini" belirten Kenani, "İran, gerekli görüldüğü zamanda elbette kendi ulusal güvenliğini ve bölgedeki müttefiklerini desteklemekten çekinmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ifadeleri

Toplantıda Kenani'ye, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın dün akşam Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısındaki "Şehit Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır." şeklindeki sözleri de hatırlatıldı.

Kenani, bunun üzerine "Gaspçı Siyonist rejimin Tahran'da şehit İsmail Heniyye suikastında işlediği suça cevap verilmesi kesindir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a gönüllü güçler gönderilmesi planı yok

İran'dan Lübnan'a İsrail'e karşı savaşmak için gönüllü güçler gönderilip gönderilmeyeceğine dair bir soru üzerine Kenani, kimseden böyle bir talep almadıklarını, bölge halklarının kendilerini savunabilecek güce sahip olduğunu ve İran'dan gönüllü güçlerin gönderilmesine gerek olmadığına inandığını belirtti.

Pezeşkiyan'ın açıklamaları ülkede tartışmaya yol açtı

Pezeşkiyan'ın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, bu açıklamalara karşı yetkililerden yanıt verilmesini talep etmişti.

Ülkedeki bazı siyasiler de Pezeşkiyan'ı konuyla ilgili eleştirilerin hedefine oturttu.

Ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Mutahhari, X sosyal medya hesabından Pezeşkiyan'ı hedef almadan paylaştığı mesajında, "İran'ın Heniyye suikastına karşılığı geciktirmesinin İsrail'i pervasızlaştırdığı ve bunun sonucunda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da suikasta uğradığı" eleştirisinde bulundu.

Muhafazakar Milletvekili Emir Hüseyin Sabiti de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mutahhari'nin paylaşımını alıntılayarak, "Lütfen Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) emrine uymayan ve ABD'nin kandırdığı kişilerin kim olduğunu da açıklayın. Neden birkaç kişinin saflığının bedelini 80 milyon İranlı ve direniş cephesi ödesin?" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan da Sabiti'ye verdiği yanıtta, "Müesses nizamın genel politikaları, savaş ve barış konuları Veliyyi Fakih'in (Hamaney) elindedir. Mesud Pezeşkiyan lidere bağlıdır ve baş komutanın emirlerine asla itaatsizlik etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

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