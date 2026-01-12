Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkede 16 gündür süren protestolarla ilgili açıklamasında ABD'nin müdahale tehditlerine "Diyaloğa da hazırız, savaşa da" sözleriyle karşılık verdi. Arakçi, hafta sonu şiddetin arttığını belirtirken, internetin güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yeniden sağlanacağını ifade etti.

  • İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale tehditlerine karşı 'diyaloğa da hazırız, savaşa da' mesajı verdi.
  • İran Dışişleri Bakanı Arakçi, protestoların ABD'nin müdahale tehditlerinden sonra 'müdahaleye bahane oluşturacak şekilde kanlı bir hal aldığını' öne sürdü.
  • İran Dışişleri Bakanı Arakçi, internet servisinin güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde yeniden sağlanacağını belirtti.

538 kişinin öldüğü İran'da 16 gündür süren protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

TRUMP'IN MÜDAHALE MESAJINA GÖNDERME

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale tehdidi içeren açıklamalarına atıf yaparak, bu mesajların ardından protestoların "müdahaleye bahane oluşturacak şekilde kanlı bir hal aldığını" öne sürdü.

"DİYALOĞA DA HAZIRIZ SAVAŞA DA"

Arakçi, ABD'nin müdahale tehditlerine ilişkin "diyaloğa da hazırız, savaşa da" mesajı verdi. İran yönetimi, olası bir dış müdahale halinde bölgede misilleme yapabileceğini de vurguluyor.

İNTERNET KESİNTİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ülkede uygulanan internet ve iletişim kısıtlamaları da gündemdeki yerini korurken, Arakçi internet servisinin güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde yeniden sağlanacağını ifade etti.

"ÇOK GÜÇLÜ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda çok güçlü seçenekleri değerlendirdiğini ve İslam Cumhuriyeti'nin "kırmızı çizgisini" aşmaya başlamasıyla birlikte bir karar vereceğini söyledi. Trump Pazar günü gazetecilere, "Görünüşe göre [kırmızı çizgimi] aşmaya başlıyorlar ve öldürülmemesi gereken bazı kişilerin öldürüldüğü anlaşılıyor. Bunlar şiddet yanlısı, eğer onlara lider diyorsanız, lider olup olmadıklarını veya sadece şiddet yoluyla mı yönettiklerini bilmiyorum, ama bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz. Bir karar vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

GÖSTERİLER NASIL BAŞLADI?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket

Arda'dan kupa törenine damga vuran hareket
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmir Güler:

Şaka yaptın kanks Şaka.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy.i:

savaşa hazır olsan, altınları hesaplayıp rusyaya kaçma planımı yaparsın ? fasa fiso

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare