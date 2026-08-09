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Arakçi: ABD geçici anlaşmayı ihlal ederse görüşme yok

Arakçi: ABD geçici anlaşmayı ihlal ederse görüşme yok
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile doğrudan görüşme yapılmadığını, ancak arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. ABD'nin haziran ayında imzalanan geçici anlaşmayı ihlal etmeye devam etmesi halinde İran'ın müzakerelere başlamayacağını belirten Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın 'son aşamada' olduğunu, ancak bunun boğazın yeniden açılmasını sağlamayacağını ifade etti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile Washington arasında doğrudan görüşme yapılmadığını belirterek, ABD'nin haziran ayında imzalanan geçici anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde İran'ın ABD ile müzakerelere başlamayacağını açıkladı. Arakçi, taraflar arasında arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi.

İran Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Abbas Arakçi, Tahran ile Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusunda varılacak anlaşmanın "son aşamada" olduğunu ancak söz konusu anlaşmanın stratejik su yolunun yeniden açılmasını sağlamayacağını söyledi.

Arakçi, Tahran ile Washington arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek, ABD'nin haziran ayında imzalanan geçici anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde İran'ın ABD ile görüşmelere başlamayacağını ifade etti. Abbas Arakçi, buna karşın taraflar arasında arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI ANLAŞMASI "SON AŞAMADA"

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen görüşmelere ilişkin de anlaşmanın "son aşamada" olduğu yönündeki İran'ın tutumunu yineleyen Arakçi, ancak söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, anlaşmanın ABD'nin diğer koşulları yerine getirmesinin ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının ardından kullanılacak yeni deniz taşımacılığı güzergahlarını belirleyeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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