İran bütün askerlerini komşu ülkenin sınırına yığdı

İran ve İsrail arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha tırmanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu Irak sınırında tatbikata başladı.

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yapılan suikast ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün İsrail saldırısında öldürülmesi sonrası Tel Aviv ve Tahran yönetimi arasında tansiyon yükseldi. İran'ın, Haniye'nin intikamını almak için her an İsrail'e saldırabileceği tahmin edilirken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

IRAK SINIRINDA TATBİKATA BAŞLADILAR

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasr-ı Şirin ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başlatılan tatbikat, "silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olma düzeyini artırmak" amacıyla yapılıyor. Tatbikat, 13 Ağustos'a kadar devam edecek.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İsmail Haniye

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Şükür'ün öldürülmesi ve Tahran'da Hamas lideri Haniye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullahı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" açıklamıştı.