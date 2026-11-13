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İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD erken uyarı radarını imha ettiğini duyurdu

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Devrim Muhafızları Ordusu, 22 numaralı açıklamada ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarını imha ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre saldırı, Hürmüzgan'ın Sirik kentindeki iletişim kulesine gece düzenlenen hava saldırısına karşılık geldi; ABD veya Bahreyn'den açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 22 numaralı açıklamada, düşman unsurlarının Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki bir iletişim kulesine dün gece düzenlediği hava saldırısına karşılık, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin, Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarını vurduğu belirtildi.

Saldırının ABD'ye, hava sahasına yönelik ihlallerine ve Hürmüz Boğazı'nda petrol kaçakçılığına son vermesi için ciddi bir uyarı olduğu ifade edilen açıklamada, ihlallerin tekrarlanması halinde karşılık vermeye hazır olunduğu kaydedildi.

Devrim Muhafızları, ABD'nin yönlendirmesiyle hareket eden ve ihlallere karışan şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

ABD ordusu veya Bahreyn'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde düşman unsurlarının Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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