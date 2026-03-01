İran devlet televizyonu vuruldu

İsrail ordusu, İran'a yönelik operasyonlarda "Tahran'ın kalbini" hedef aldığını açıkladı. Açıklamanın ardından İran'ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama meydana geldi. Kent genelinde güçlü sarsıntılar hissedildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU HEDEF ALINDI

İsrail'in üç dalga halinde başlattığı peş peşe saldırılarda İran devlet televizyonu binası da hedef alındı. Saldırının ardından bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi. Olayla ilgili resmi hasar ve can kaybı bilançosuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE MİSİLLEMESİ

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına füze atışlarıyla karşılık verdi. İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, füze tespitinin ardından birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarıldı. Yetkililer, sivillere sığınaklarda kalmaları ve resmi talimatlara uymaları çağrısı yaptı.

24 SAATTE 1200 BOMBA

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başlamasının üzerinden bir gün geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde İran'a 1200 bomba attığını duyurdu.