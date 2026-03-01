Haberler

İran devlet televizyonu vuruldu

İran devlet televizyonu vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Tahran'a düzenlediği hava saldırısında son olarak İran devlet televizyon binası vuruldu.

İsrail ordusu, İran'a yönelik operasyonlarda "Tahran'ın kalbini" hedef aldığını açıkladı. Açıklamanın ardından İran'ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama meydana geldi. Kent genelinde güçlü sarsıntılar hissedildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU HEDEF ALINDI

İsrail'in üç dalga halinde başlattığı peş peşe saldırılarda İran devlet televizyonu binası da hedef alındı. Saldırının ardından bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi. Olayla ilgili resmi hasar ve can kaybı bilançosuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE MİSİLLEMESİ

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına füze atışlarıyla karşılık verdi. İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, füze tespitinin ardından birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarıldı. Yetkililer, sivillere sığınaklarda kalmaları ve resmi talimatlara uymaları çağrısı yaptı.

İran devlet televizyonu vuruldu

24 SAATTE 1200 BOMBA

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başlamasının üzerinden bir gün geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde İran'a 1200 bomba attığını duyurdu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu

Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de