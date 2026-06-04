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İranlı general Kaani'den, "İsrail, Lübnan'da savaş öncesi noktaya çekilmeli" açıklaması

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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail-Lübnan arasındaki ABD aracılı ateşkes anlaşmasının ardından İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerektiğini belirtti. Kaani, Hizbullah'ı desteklediklerini vurgulayarak, İsrail'in yok edilmesinin Müslümanlar için ulaşılabilir bir hedef olduğunu ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail- Lübnan arasında ABD aracılığındaki "ateşkes" anlaşmasının ardından İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kaani, İsrail-Lübnan arasında ABD'nin aracılığında varılan "ateşkes" anlaşmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Lübnan'da İsrail'e karşı mücadele eden Hizbullah'ı desteklemeyi görev olarak kabul ettiklerine vurgu yapan Kaani, " İsrail'i yok etmek Müslümanlar için ulaşılabilir bir hedeftir. Direnişin temel talebi, gaspçı rejimin ( İsrail ) 40 Günlük Savaş (ABD- İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş) başlamadan önceki noktaya geri çekilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD- İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarla başlattıkları savaşa Hizbullah'ın dahil olmasıyla İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir çok bölgeyi işgal etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı bir ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise söz konusu "şartlı" ateşkesi kabul edip etmediğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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