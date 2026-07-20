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İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldık

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İran Devrim Muhafızları, 'Nasr 2' operasyonu kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine eş zamanlı füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı. ABD'nin saldırılarına misilleme olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2" operasyonunun 23'üncü dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine eş zamanlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki Sakhir Havalimanı'nda bulunan ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarlarının vurularak imha edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, ikinci aşamada Bahreyn'deki Selman Limanı'nda ABD'nin TF-59 görev gücüne ait deniz araçlarının hazırlandığı hangarların hedef alındığı, tesislerde tahribat meydana geldiği ve deniz araçlarının hasar gördüğü iddia edildi.

Üçüncü aşamada ise Kuveyt'teki Arifcan Üssü'nde ABD özel deniz kuvvetlerinin konuşlandığı destek ve lojistik hangarlarının vurularak tamamen imha edildiği ifade edildi.

ABD'nin saldırılarına misilleme olarak füze ve İHA operasyonlarının süreceği belirtilen açıklamada, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin tükenmek üzere olduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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