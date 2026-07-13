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İran basını: İran ordusu bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı saldırılar başlattı

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İran ordusu, ABD saldırılarına karşılık olarak Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'teki düşman üslerine füze ve insansız hava aracıyla misilleme saldırıları başlattı. Devrim Muhafızları, saldırıların devam edeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu duyurdu.

İran ordusunun, devam eden ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığı bildirildi.

İran basınına göre, İran ordusu, bölgedeki "düşman üslerine" füze ve İHA'larla geniş çaplı misilleme saldırıları gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

" Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."

Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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