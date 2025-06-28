İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
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İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İranlı askeri yetkililer ve siviller için Tahran'da büyük bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı ve birçok üst düzey yetkili yer alırken İsrail'in çatışmalarda "öldürdük" dediği Ali Şemhani ile İsmail Kaani de törenlere katıldı.

İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için Tahran'da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi.

PEZEŞKİYAN VE ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu. Zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

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Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani'nin de katıldığı görüldü.

İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İnkılap Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar büyük bir halk topluluğunun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.

İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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