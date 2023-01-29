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İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde bilanço açıklandı: 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

Güncel Haberler

İran'ın batısındaki Hoy kentinde dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.14'te yaşanan şiddetli sarsıntı Van ve Hakkari'de de hissedildi. 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 664 kişi yaralandı.

İran'ın batısındaki Hoy kentinde dün şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 21.14'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. Depremde hayatını kaybedenler ve yaralılar da açıklandı.

Depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 664 kişi yaralandı. Yaralılardan 16'sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.

Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.

Öte yandan sarsıntı, Hakkari ve Van'da kısa süreli endişeye neden olurken, depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı atarak bir süre kar yağışı altında bekledi.

İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

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Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Salmas İran Dünya Güncel Haberler

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