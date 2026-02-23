Haberler

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

İran devlet medyası, ülke genelinde çok sayıda kişinin telefonların kaynağı belirsiz bir kısa mesaj gönderildiğini duyurdu. Mesajda, "ABD Başkanı bir eylem adamıdır, bekleyin ve görün" ifadelerinin yer aldığı belirtilirken, gönderimin kim tarafından yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

  • İran'da çok sayıda kişinin telefonlarına 'ABD Başkanı bir eylem adamıdır, bekleyin ve görün' içerikli anonim bir kısa mesaj gönderildi.
  • İran'da son 3 gündür Tahran ve İsfahan'da binlerce öğrenci 'Hamaney'e ölüm' sloganları atarak protesto düzenliyor.
  • İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, ABD'nin İran'ın nükleer programına ilişkin askeri müdahale ihtimalinin arttığı yönünde analizler yayımladı.

İran'da bugün ülke genelindeki çok sayıda kişinin telefonlarına kaynağı bilinmeyen anonim bir kısa mesaj gönderildi.

"ABD BAŞKANI BİR EYLEM ADAMIDIR, BEKLEYİN VE GÖRÜN"

Devlet medyasında yer alan haberlere göre mesajda, "ABD Başkanı bir eylem adamıdır, bekleyin ve görün" ifadeleri yer aldı. İran basını, daha önce de bazı vatandaşların benzer içerikte kısa mesajlar aldıklarını aktardığını belirtti. Mesajın kim tarafından gönderildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖĞRENCİ PROTESTOLARININ ÜSTÜNE GELDİ

Söz konusu mesajın İran'da son 3 gündür devam eden öğrenci protestolarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşmesi ise dikkatleri çekti. Özellikle Tahran ve İsfahan kentlerinde yoğunlaşan protestolarda binlerce öğrenci "Hamaney'e ölüm" sloganları attı. Ancak geçtiğimiz ay meydana gelen ekonomi kaynaklı protestolarda binlerce kişiyi öldüren İran yönetimi bu kez kurşun dahi sıkmadı.

İSRAİL BASINI: ASKERİ MÜDAHALE İHTİMALİNİN ARTTI

Öte yandan İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, yaklaşık 14 saat önce yayımladığı değerlendirmede, İran'ın nükleer programına ilişkin esneklik sinyallerine rağmen ABD'nin olası bir askeri müdahale ihtimalinin arttığı yönünde analizlerin yapıldığını yazdı. Gazete, ilgili ekiplerin olası senaryolar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: ANKA
