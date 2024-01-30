Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldı

Ürdün ve Suriye sınırında 3 askerin öldüğü ABD üssüne saldırıdan günler sonra dikkat çeken bir adım geldi. İran yanlısı Ketaib Hizbullah, bundan böyle Amerikan üslerini hedef almayacaklarını duyurdu.

HİZBULLAH GERİ ADIM ATTI

Geçtiğimiz günlerde, İran yanlısı güçlerin Ürdün ve Suriye sınırında yer alan ABD üssüne düzenlediği saldırıda 3 asker ölmüştü. Saldırının yankıları sürerken, Hizbullah geri adım attı.

ABD'YE KARŞI ASKERİ OPERASYONLARI ASKIYA ALDILAR

Ketaib Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Hüseyin Himeydavi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ketaib Hizbullah'ın, Gazze'deki mazlum halka kararlılıkla, kendi iradesiyle ve başkalarının hiçbir müdahalesine maruz kalmadan destek verme kararı aldığına dikkat çekildi. Açıklamada, Hizbullah'ın ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığı belirtildi.

"GAZZE'DEKİ HALKIMIZI BAŞKA YÖNTEMLERLE SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Özellikle İslam Cumhuriyeti'ndeki (İran) kardeşlerimiz, bizim cihad konusunda nasıl çalıştığımızı bilmiyorlar ve Irak ve Suriye'de Amerikan işgal güçlerine yönelik baskı ve tırmandırmaya sıklıkla karşı çıkıyorlardı. İnsani ve ideolojik görevimizi yerine getirmeye kararlı olarak, en zor ve en ağır koşullarda, hukuk ve ahlaki standartları dikkate alarak, akılcı, düşünceli ve dikkatli bir şekilde çalıştık. İşgal güçlerine (ABD) karşı askeri operasyonları askıya aldığımızı duyuyoruz. Gazze'deki halkımızı başka yöntemlerle savunmaya devam edeceğiz."

HİZBULLAH PASİF SAVUNMADA OLACAK

Açıklamada, Hizbullah milislerinden ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" olmaları istenildi.

ABD ÜSSÜNE SALDIRIDA 3 ASKER ÖLMÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD üssüne saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "İran tarafından desteklenen ve Suriye ile Irak'ta faaliyet gösteren radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz" demişti. Biden, saldırıyla ilgili son iki günde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni üç kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti.

ABD: SALDIRIYA KARŞILIK VERECEĞİZ

ABD'li yetkililer ise saldırı sonrasında İran'ı suçlayan açıklamalar yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da "Biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek" demişti.

"İRAN'LA BİR SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise söz konusu saldırıya "uygun karşılığı" verme noktasında kararlı olduklarını vurgularken, "İran'la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz" ifadesini kullanmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı belirtilmişti.