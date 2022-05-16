Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişi hastaneye kaldırıldı
AA - Haydar Karaalp - Güncel
Irak hükümeti yoğun kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Irak hükümeti yoğun kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı açıklamada, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası dinene kadar vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı.
Bedir, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Irak genelinde sabaha karşı yeniden şiddetli kum fırtınası başlamıştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.
AA / Haydar Karaalp - Güncel