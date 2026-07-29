Irak Başbakanı Zeydi'den Suudi Arabistan ve ABD'nin hedef aldığı Haşdi Şabi karargahına ziyaret

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan ve ABD'nin hedef aldığı Haşdi Şabi karargahını ziyaret ederek üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ziyaret ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre Başbakan Zeydi, Suudi Arabistan ve ABD'nin hedef aldığı Haşdi Şabi karargahına ziyaret gerçekleştirdi; Haşdi Şabi Komisyon Başkanı'nın yanı sıra bazı komutanlar ve güvenlik yetkilileriyle görüştü.

Zeydi, görüşmelerde sabah saatlerinde Irak'ın çeşitli noktalarına düzenlenen, Haşdi Şabi mensuplarından bazılarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan saldırılar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Irak Başbakanı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin onurlandırılması, yaralılara tam teşekküllü sağlık hizmeti sunulması ve sağlık durumlarının gerektirmesi halinde yaralıların tedavi amacıyla ülke dışına gönderilmesi dahil tedavilerinin güvence altına alınması için gereken neyse yapılması talimatını verdi.

Ülkede faaliyet gösteren İran destekli Şii milis grup "Irak'ta İslami Direniş"in de hükümetin silah bırakma çağrısına ilişkin, ABD saldırısına karşı hükümetin nasıl bir tutum sergileyeceğini görmek amacıyla 6 Ağustos'a kadar süre verdiği öne sürüldü.

Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30'unun yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA