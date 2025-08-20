İpsala'da Yeni Düğün Salonu Açıldı ve Çeltik Festivali Yaklaşıyor

İpsala Belediyesince yapımı tamamlanan düğün salonunun açılışı yapıldı.

Ak Parti Edirne Milletvekili Aksal, Köprü Mahallesi'ndeki açılışta, mahallenin ihtiyaç duyduğu tesisin hizmete girdiğini söyledi.

Salonun sosyal etkinliklerin merkezi olacağını belirten Aksal, "Bu salon yalnızca düğünler için değil mahalle halkının birlik ve beraberliğini pekiştirecek birçok etkinlik için kullanılabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da ilçe halkının en iyi hizmete ulaşması için çaba harcadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından salonun açılışı yapıldı.

İpsala'da fuar 10 Eylül'de başlayacak

24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı 10 Eylül'de başlayacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımın kalbi olarak bilinen İpsala'da, festival coşkusu birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle dolu dolu yaşanacak.

Tarım fuarının yanı sıra Türkiye'nin sevilen sanatçıları da festival sahnesinde yer alarak ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Festivalde 14 Eyül'e kadar sırayla Göksel Doğançay, Haktan, Gülben Ergen, Tuğçe Kandemir ve Simge Sağın sahne alacak.

Festival boyunca çeltik üretimi ve tarım teknolojilerine dair stantlar, yöresel ürün tanıtımları, paneller ve çocuklara yönelik etkinlikler de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, organizasyonun bölgenin gelişimine katkıda bulunduğu belirterek, vatandaşları festival davet etti.