Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, İpsala ilçesindeki çalışmaları inceledi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Sarıcaali köyündeki çalışmaları yerinde inceleyen Yücegök, DSİ 114.şube Müdürü Sayın Çınar Turgay çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bölgede sedde dolgu çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öğrencilere sunulan yemek hizmeti denetlendi

İpsala ilçesinde öğrencilere sunulan yemek hizmeti denetlendi.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan aşçılık kursu tarafından hazırlanan yemeklerin üretim, dağıtım ve sunum süreçleri kontrol edildi.

Hacıköy Ortaokulundaki denetime İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Kolcu da katıldı.

Denetimde aşçılık alanı öğretmenleri ve kursiyerler tarafından hazırlanan yemeklerin hijyen koşulları, kalite standartları ve öğrencilere ulaştırılma süreci yerinde gözlemlendi.

Enez'de 6 ton hamsi ve sardalya yakalandı

Enez ilçesinde balıkçılar 6 ton hamsi ve sardalya yakaladı.

Balıkçı Samet Çakır AA muhabirine, Sultaniçe limanı açıklarında avlandıklarını söyledi.

Güzel bir havada denize açıldıklarını anlatan Çakır, "6 ton hamsi ve sardalya yakalayarak geriye döndük. 15 Nisan'da av yasağı başlıyor, son günleri bereketle kapatıyoruz." dedi.

Balıkçı Ferhat Barut ise yakaladıkları balıkları kasalara koyarak satışa sunduklarını kaydetti.