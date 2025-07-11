İpsala Belediye Başkanı Kerman Yol Açma Çalışmalarını İnceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman yol açma çalışmalarını inceledi.

Atatürk Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde başlatılan yol açma çalışmalarını inceleyen Kerman, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kerman, yaptığı açıklamada, ilçede imar yollarının açılmasına yönelik çalışmaların başladığını belirtti.

Çalışmaların ekipler tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Kerman, "Daha planlı daha ulaşılabilir ve yaşanabilir bir İpsala için altyapı yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. İmar planına uygun şekilde yürütülen yol açma çalışmaları tamamlanmasıyla ulaşım kolaylaşacak ve yeni yapılaşma süreci hızlanacak." dedi.

Kerman ziyaretlerine devam ediyor

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ziyaretlerini sürdürüyor.

Kerman, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Şimşek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sağlıkçılara destek olmaya devam edeceklerini belirten Kerman, sağlık çalışanlarına başarı diledi.

Kerman'dan Mercan'a ziyaret

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Keşan Kaymakamlığı görevine atanan Mercan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Kerman, bölgeye birlikte hizmet etme noktasında iş birliği ve dayanışma içerisinde olacaklarını kaydetti.

Mercan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.