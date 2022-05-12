iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür?

iPhone'unuzu sorunsuz bir şekilde kullanıyorken, beklenmedik bir anda "iPhone etkin değil. iTunes'a bağlanın" yazan bir ekranla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunu nasıl çözebileceğinizi fotoğraflarla destekleyerek adım adım anlattık.

Apple'ın paylaştığı bilgiye göre, iPhone etkin değil hatasının başlıca sebeplerinden biri etkinleştirme sunucusunun o an için kullanılamıyor olmasından kaynaklıdır. Eğer Sistem Durumu sayfasında, iOS Aygıtını Etkinleştirme yazısı kırmızı veya turuncu yanıyorsa, Apple'dan kaynaklı bir sorun var demektir. Yeşil yanıyorsa çözüm adımlarını uygulayın.

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iPhone etkin değil, iTunes'a bağlanın çözümü

Öncelikle iPhone'unuzu yeniden başlatın. Hücresel veri bağlantısı kullanıyorsanız Wi-Fi ağına (veya tam tersi) bağlanın. Eğer etkinleştirme sunucusunun geçici olarak kullanılamadığını söyleyen bir uyarıyla karşılaşıyorsanız birkaç dakika bekleyin. Ardından telefonu yeniden kapatıp açın. Bir ihtimal sorun düzelebilir.

Hala iPhone etkin değil, iTunes'a bağlanın uyarısı görüyorsanız aşağıdaki çözüm önerilerini deneyin:

1) iCloud ile iPhone'u sıfırlayın

Bilgisayarınızdan veya başka bir cihazdan tarayıcıyı açıp icloud.com adresine girin. Apple Kimliğiniz ile oturum açın. Ardından açılan ekrandaki "iPhone'u Bul" bölümüne girin.