Instagram Erişim Engeli Nedeniyle Yargılanan Dilruba Kayserilioğlu Beraat Etti

(İZMİR) - Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu beraat etti.

İstinaf Mahkemesi, Dilruba Kayserilioğlu'na, bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nce verilen 11 ay 20 gün hepis cezasını kaldırdı, Kayserilioğlu'nun beraatına hükmetti.

Kayserilioğlu, geçtiğimiz yıl verdiği sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle önce "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan yargılanmış, ardından aynı ifadeler nedeniyle hakkında "cumhurbaşkanına hakaretten" yeni bir iddianame hazırlanarak, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti. İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün ceza verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

İstinaf hapis cezasını kaldırdı

Kayserilioğlu ve avukatı Hüseyin Yıldız, yerel mahkemenin kararıhı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Dilruba Kayserilioğlu hakkında beraat kararı verdi.

Kararı Avukat Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim 'Cumhurbaşkanına Hakaret' nedeniyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kaldırılarak berat kararı verilmiştir. Umarım tüm hukuksuzluklar son bulur."