Haberler

İngiltere Savunma Bakanlığı: "Typhoon ve F-35 Jetleriyle, Katar, Kıbrıs, Bae, Ürdün ve Bahreyn Üzerinden Görev Uçuşları Gerçekleştirildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, Typhoon ve F-35 savaş uçaklarının İngiliz çıkarlarını korumak amacıyla Katar, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn üzerinden görev uçuşları yaptığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayımladığı bilgilendirmede, "İngiliz Typhoon ve F-35 savaş uçaklarının gece boyunca 'İngiliz çıkarlarını savunmak amacıyla' görev uçuşları gerçekleştirdiğini" duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, bu görevlerin aynı zamanda Katar, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Bahreyn'deki müttefiklerin savunma ihtiyaçlarını desteklemeyi de kapsadığını belirtti.

Kaynak: ANKA
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu

Devrim Muhafızları'nın kalbiydi! Bir kez daha vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

