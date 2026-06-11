İngiltere Kralı Charles'ın doğum günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü başkentte düzenlenen resepsiyonda kutlandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Ankara'da görev yapan diplomatik ve askeri misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Resepsiyonda konuşma yapan Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Kral 3. Charles'ın doğum günü vesilesiyle burada bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye'nin İngiltere ile olan köklü bağlarına vurgu yaptı.

Gümrükçü, iki ülke arasındaki uzun süreli diplomatik ilişkilerden bahsederek, ilişkilerin tarihi hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğun önemini vurgulayan Gümrükçü, iki ülke arasında yapılan üst düzey temasları anlattı.

Büyükelçi Morris de katılımcılara ve resepsiyonun yapılmasına katkıda bulunanlara gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, iki millet arasındaki köklü bağlara işaret etti.

Morris, iki ülke arasında son yıllardaki üst düzey temaslara dikkati çekerek, bu yıl görev süresinin sonuna geldiğini ve buradan güzel anılarla ayrılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından program, dans gösterisi ve geleneksel yemek ikramıyla devam etti.