İngiltere Kayıp Mücevherleri Kamboçya'ya İade Etti
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PUNOM PEN, 21 Şubat (Xinhua) -- Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, artık hayatta olmayan antika koleksiyoncusu Douglas Latchford'un ailesi tarafından teslim edilen 77 adet kayıp Kamboçya antik mücevherinin İngiltere tarafından Kamboçya'ya iade edildiğini açıkladı.
PUNOM PEN, 21 Şubat (Xinhua) -- Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, artık hayatta olmayan antika koleksiyoncusu Douglas Latchford'un ailesi tarafından teslim edilen 77 adet kayıp Kamboçya antik mücevherinin İngiltere tarafından Kamboçya'ya iade edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta Cuma günü Kamboçya'ya gelen Angkoryen öncesi ve Angkoryen dönemlere ait altın ve diğer değerli metal parçalar arasında taçlar, kolyeler, bilezikler, kemerler, küpeler ve muskaların yer aldığı belirtildi.