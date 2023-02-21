İngiltere Kayıp Mücevherleri Kamboçya'ya İade Etti

PUNOM PEN, 21 Şubat (Xinhua) -- Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, artık hayatta olmayan antika koleksiyoncusu Douglas Latchford'un ailesi tarafından teslim edilen 77 adet kayıp Kamboçya antik mücevherinin İngiltere tarafından Kamboçya'ya iade edildiğini açıkladı.

Tarihi belli olmayan fotoğrafta, İngiltere tarafından Kamboçya'ya iade edilen antika bir muska görülüyor. (Fotoğraf: Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

PUNOM PEN, 21 Şubat (Xinhua) -- Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, artık hayatta olmayan antika koleksiyoncusu Douglas Latchford'un ailesi tarafından teslim edilen 77 adet kayıp Kamboçya antik mücevherinin İngiltere tarafından Kamboçya'ya iade edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta Cuma günü Kamboçya'ya gelen Angkoryen öncesi ve Angkoryen dönemlere ait altın ve diğer değerli metal parçalar arasında taçlar, kolyeler, bilezikler, kemerler, küpeler ve muskaların yer aldığı belirtildi.

Tarihi belli olmayan fotoğrafta, İngiltere tarafından Kamboçya'ya iade edilen antika bir kolye görülüyor. (Fotoğraf: Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Tarihi belli olmayan fotoğrafta, İngiltere tarafından Kamboçya'ya iade edilen antika bir taç görülüyor. (Fotoğraf: Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Tarihi belli olmayan fotoğrafta, İngiltere tarafından Kamboçya'ya iade edilen antika bir taç görülüyor. (Fotoğraf: Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Tarihi belli olmayan fotoğrafta, İngiltere tarafından Kamboçya'ya iade edilen antika bir taç görülüyor. (Fotoğraf: Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)