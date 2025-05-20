İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: İsrail Kendini Dostlarından Soyutluyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in söylemleri ve eylemleriyle kendisini dostlarından ve dünyadan soyutladığını bildirdi.

Lammy, İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarasında, İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları konusunda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararına değinen Lammy, Gazze'ye yalnızca 10 yardım tırı girişine izin verilmesine tepki göstererek, "Bu berbat bir durum. Gazze'deki siviller açlık, evsizlik ve travmayla karşı karşıyayken bu savaşın biteceğine yönelik umut, başlayan bombardıman, yerinden edilme ve acıyla yeniden kayboldu." dedi.

Lammy, Gazze'de ateşkesin bozulmasının ardından İsrail'in bölgeye 11 hafta boyunca yardım girişini engellediğine işaret ederek, "İsrail sürekli hastaneleri vurdu. Gazze'nin kuzeyindeki üç hastane hafta sonu faaliyetlerini durdurdu. Geçen yılın en fazla insani yardım çalışanı öldürülen yıl olmasının ardından daha fazla insani yardım çalışanı ve sağlık personeli öldürüldü." diye konuştu.

Taraflar arası diplomatik tıkanıklığın arttığını kaydeden Lammy, ABD, Katar ve Mısır'ın çabalarına destek verdiklerini vurguladı.

İsrail hükümetinin Gazze'deki halkı yerinden etme planıyla ilgili, "Bu savaşın yeni bir karanlık dönemine daha giriyoruz." diyen Lammy, İsrail hükümet yetkililerinin kullandığı ifadelere ilişkin de "Aşırıcı, tehlikeli, canavarca ve en sert şekilde kınanmalı." ifadesini kullandı.

Lammy, İsrail'in Gazze'deki esirlerin serbest kalması hedefine değinerek, bu zamana kadar tüm esirlerin askeri yollarla değil müzakerelerle serbest kaldığını hatırlattı.

Gazze'deki saldırıları genişletme planının İsrail'i daha güvenli yapmayacağını vurgulayan Lammy, "Kuzey İrlanda'da öğrendiğimiz gibi, teröristleri ve onların ideolojilerini yok etmenin yolu olarak sadece askeri yöntemlere güvenemeyiz. Güvenilir siyasi alternatifler önermeliyiz. Zaten binlerce çocuğu öldürmüş bir savaşın genişlemesine karşı çıkmak Hamas'ı ödüllendirmek değildir." ifadelerini kullandı.

Lammy, ikili görüşmelerinde İsrailli yetkililere, İsrail'in eylemlerinin kabul edilemez boyutta olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletlerin Gazze'de ihtiyaç olan yardımı dağıtmak için planı olduğunu aktaran Lammy, "Cesur insani yardım gönüllülerimiz görevlerini yapmaya hazır. Sınırda 9 binden fazla yardım kamyonu bekliyor. Başbakan (Binyamin) Netanyahu, ablukayı kaldırın ve yardımların girmesine izin verin." dedi.

"Daha fazla karşılık vereceğiz"

"Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen İsrail hükümetinin korkunç eylemleri ve söylemleri devam etti." ifadesini kullanan Lammy, İsrail'in kendisini dünyadan ve dostlarından soyutladığını söyledi.

İsrail'in bu eylem ve söylemleriyle halkının ve devletinin imajını zedelediğini kaydeden Lammy, "İsrail'in dostu ve bağımsızlık deklarasyonundaki değerlere inanan biri olarak bunu acı verici buluyorum." diye konuştu.

Lammy, İngiltere'nin İsrail'e karşı adımlar atmasının sebebi olarak Netanyahu hükümetini gösterdi.

İsrail halkına seslenen Lammy, "Sizinle ortak değerlerimize dayanan, toplumlarımız arasında giderek güçlenen dostluk istiyorum ve istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lammy, İsrail'in Gazze saldırılarının ikili ilişkilere zarar verdiğini vurgulayarak, "Başbakan'ın (Keir Starmer) söylediği gibi İsrail askeri operasyonlarını sürdürürse ve yardım girişini engellemeye devam ederse daha fazla karşılık vereceğiz." dedi.

İki devletli çözüme desteklerinin devam ettiğini dile getiren Lammy, bunun kalıcı barış için en ideal çözüm yolu olduğunu savundu.

Bu çözümün Gazze'deki saldırılar kadar Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce baltalandığına dikkati çeken Lammy, İsrail'in de buna destek verdiğini belirtti.

Lammy, İsrail'in bu topraklarda kurulacak yerleşim yerlerine verdiği izinlerin arttığına, yerleşimcilerin başvurduğu şiddet olaylarının da zirveye ulaştığına işaret etti.

Geçmişte İngiltere'nin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ve gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerine yönelik yaptırım kararları aldığını hatırlatan Lammy, yeni yaptırım kararlarının alındığını söyledi.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti hükümetlerinin geçmişte İsrail'e karşı silah ambargosu kararı aldığını hatırlatan Lammy, bugünkü Muhafazakar Partiyle ilgili, "Gazze'deki şok edici gerçeklik ve Netanyahu hükümetinin yaptıklarıyla yüzleşmeyi reddediyor." eleştirisinde bulundu.

Lammy, "Tüm parlamento, İsrail hükümetinin aç çocuklara gidecek yiyecekleri engellemesini kınamalıdır." dedi.