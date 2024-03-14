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İngiltere'deki Türk Doktorlar Tıp Bayramı Etkinliğinde Buluştu

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İngiltere'de yaşayan Türk doktorlar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde bir araya geldi. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen programa, İngiltere'deki Türk doktorlar, büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı. Büyükelçi Ertaş, hekimlik mesleğinin önemini vurgulayarak, İngiltere'de çalışan Türk doktorların bilgi ve birikimlerini Türkiye'deki meslektaşlarıyla paylaşmalarının önemine dikkat çekti.

İngiltere'de yaşayan Türk doktorlar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen programa, İngiltere'deki Türk doktorlar, büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Ertaş, yaptığı konuşmada, hekimlik mesleğinin çok onurlu ve bir o kadar da zorlu olduğunu belirterek, hayat boyu öğrenmek ve yenilikleri keşfetmek zorunda olan doktorların daimi öğrencilik hayatı yaşadığını ifade etti.

Kovid-19 salgını sırasında hekimlerin her toplum için ne kadar önemli olduğunun tekrar hatırlandığını söyleyen Ertaş, "Pandemide hayatını yitiren sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz." dedi.

Konuşmasında, İngiltere'de çalışan Türk doktorların bilgi ve birikimlerini Türkiye'deki meslektaşlarıyla paylaşmalarının ve ortak projeler yürütmelerinin önemine dikkati çeken Ertaş, "İngiltere Türk toplumu içinden de nice Aziz Sancar'lar çıkmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Ertaş, Türkiye'nin sağlıkta ve sağlık turizminde bir marka olduğunun altını çizerek, Kovid-19 salgını sırasında Türkiye'nin sağlık sisteminin başarısının tescillendiğini, artık birçok hastanın tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Etkinlik, konuklara Türk yemekleri ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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