Üye Girişi
Haberler

İngiliz bakan seçim tarihi üzerine bahis oynayıp parasını 6'ya katladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de siyasetçilerin, seçimler üzerine oynadığı bahis gündem oldu. İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack, ülkede yapılacak genel seçimin tarihi üzerine bahis oynadığını duyurdu. Jack nisanda 20 sterlin (yaklaşık 830 lira) yatırdığı oyundan 120 sterlin (yaklaşık 5 bin lira) kazandı. Öte yandan iktidardaki Muhafazakar Parti'yi karıştıran bahis soruşturmasında Başbakan Sunak'ın yakın korumalarından bir polis memuru, iddialar üzerine görevinden uzaklaştırılmış ve gözaltına alınmıştı.

İngiltere'de İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack, 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimin tarihi üzerine bahis oynadığını açıkladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Jack, nisanda genel seçimin temmuz-eylül arasında yapılacağı yönünde bahis oynadı.

İngiltere'de genel seçim tarihi üzerine bahis oynandıİskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack

ÖNCE "KAZANDIM" DEDİ, SONRA "ŞAKA" DEDİ

Mart ayında oynadığı iki bahsi kaybeden Jack, nisanda 20 sterlin (yaklaşık 830 lira) yatırdığı oyundan 120 sterlin (yaklaşık 5 bin lira) kazandı. Jack, BBC'ye yaptığı 2 bin 100 sterlin (yaklaşık 87 bin lira) kazandığı açıklamasının ise daha sonra "şaka" olduğunu ifade etti. İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Jack, mayıs ayında bahis oynamadığını ve ülkede yürütülen bahis soruşturmasına dahil olmadığını kaydetti.

PARASINI RAKİBİNE YATIRDI

Öte yandan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Suffolk Merkez ve Kuzey Ipswich bölgesi milletvekili adayı Kevin Craig ise Muhafazakar Partili rakibinin seçimi kazanacağı yönünde bahis oynadığını itiraf etti. Craig, son seçimde İşçi Partisi'ne geçen ancak daha önce Muhafazakar Partili adayların seçildiği bölgede "kazanamayacağını düşündüğü için" parasını rakibine yatırdığını açıkladı. Birkaç hafta önce söz konusu bahsi oynadığını kaydeden Craig, kazanırsa parayı yerel yardım kuruluşlarına bağışlayacağını da belirtti.

İngiltere'de genel seçim tarihi üzerine bahis oynandıKevin Craig

İşçi Partisi ise Suffolk Merkez ve Kuzey Ipswich bölgesi adayından desteğini çektiğini açıklayarak Craig'in partiye yaptığı 100 bin sterlinlik (yaklaşık 4 milyon lira) bağışı iade edeceğini duyurdu. Craig, aday listeleri belirlendiği için oy pusulasında yer alacak ve İşçi Partisi adayı olarak gözükmeye devam edecek.

GREENPEACE'TEN MUHAFAZAKAR PARTİ SEÇİM OTOBÜSÜ ÜZERİNDE EYLEM

Ülke siyasetinde son dönemde artan bahis soruşturmaları nedeniyle çevre örgütü Greenpeace de eylem yaptı. Bir Greenpeace aktivisti, Muhafazakar Parti'nin seçim otobüsü üzerine çıkarak, "Paddypower değil temiz enerji" yazılı pankart açtı. "İrlandalı Enerjisi" anlamına gelen Paddypower isimli bahis şirketinin adı kullanılan pankartla ilgili Greenpeace'in X hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizle kumar oynamayın." ifadesi yer aldı.

İngiltere'de genel seçim tarihi üzerine bahis oynandı

BAHİS ŞİRKETLERİNDEN İSİMLER İSTENMİŞTİ

İktidardaki Muhafazakar Parti'yi karıştıran bahis soruşturması, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Şans Oyunları Komisyonunun bahis şirketlerinden bazı bilgiler talep etmesiyle başlamıştı. Komisyon, seçim tarihi üzerine oynanan oyunlardan 199 sterlinden (yaklaşık 8 bin 300 lira) fazla gelir elde edecek şekilde para yatıranların bilgisini talep etmişti. Komisyonun incelemeleri neticesinde biri Başbakan Rishi Sunak'ın yakın koruması, 2'si milletvekili adayı, 2'si de parti yöneticisi 5 kişinin, seçim kararından önce seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ortaya çıkmıştı.

Tarih açıklanmadan 3 gün önce yatırdığı paranın 5 katını alacak şekilde bahis oynadığı tespit edilen Sunak'ın özel danışmanlarından milletvekili adayı Craig Williams, 100 sterlinlik (yaklaşık 4 bin lira) bahis oynadığını kabul etmişti. Partinin Kampanya Direktörü Tony Lee ile milletvekili adayı eşi Laura Saunders'in de bahis oynadığı ortaya çıkmış, Saunders, hakkında çıkan iddialar üzerine, konuyu kamuoyuna duyuran BBC'ye "özel hayatın gizliliğini ihlal" gerekçesiyle dava açacağını açıklamıştı.

İngiltere'de genel seçim tarihi üzerine bahis oynandıİngiltere Başbakanı Rishi Sunak

Partinin baş veri sorumlusu Nick Mason, hakkındaki iddiaları yalanlayıp hata yapmadığını söylerken, Başbakan Sunak'ın yakın korumalarından bir polis memuru, iddialar üzerine görevinden uzaklaştırılmış ve gözaltına alınmıştı. Londra Metropolitan Polisi, daha sonra yakın koruma görevinde bulunmayan 5 polisin hesaplarının da bahis soruşturması kapsamında inceleme altına alındığını duyurmuştu. İddialar muhalefetten tepki çekerken Sunak, ismi bahis iddialarına karışan herkesin partiden uzaklaştırılacağını açıklamıştı. Muhafazakar Parti, 25 Haziran'da milletvekili adayı Saunders ve Williams'tan desteğini çektiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Adayı Milletvekili İşçi Partisi Sterlin Çevre Medya Politika Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 İşte sıradaki rakibimiz! EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İşte sıradaki rakibimiz! EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Bakmadan Geçme

27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne? TRT 1 şifre nasıl çözülür, TRT 1 şifre kaldırma nasıl yapılır? Hakan Çalhanğolu golü izleme linki HD!
Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title