İngiltere Başbakanı Starmer: "Venezuela'da Meşru Yönetime Barışçıl Geçişi Destekliyoruz"

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Venezuela'da iktidar değişimini desteklediklerini belirterek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gayrimeşru gördüklerini ifade etti.

Starmer, sosyal medya hesabından ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık uzun zamandır Venezuela'da iktidar geçişini desteklemektedir. Maduro'yu gayrimeşru bir başkan olarak gördük ve rejiminin sona ermesine üzülmedik. Bu sabah uluslararası hukuka olan desteğimi yineledim. İngiltere hükümeti, Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir hükümete güvenli ve barışçıl bir geçiş sağlamak amacıyla, önümüzdeki günlerde ABD'li muhataplarıyla gelişen durumu görüşecektir" ifadesini kullandı.