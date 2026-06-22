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Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Gana Milli Takımı'nın forma detayı dikkat çekti. Maddi imkanları sınırlı olan Afrika temsilcisinin, turnuva boyunca aynı maç formalarını kullandığı ve karşılaşmaların ardından formaları yıkatarak yeniden giydiği öne sürüldü.

  • Gana Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda mali nedenlerle her maça aynı formalarla çıkıyor.
  • Formaların maç sonrası yıkanıp bir sonraki karşılaşmada yeniden kullanıldığı iddia ediliyor.
  • Gana, İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın bulunduğu L Grubu'nda mücadele ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası sürerken Gana Milli Takımı ile ilgili ortaya atılan bir detay futbolseverlerin ilgisini çekti. Turnuvada İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın bulunduğu L Grubu'nda mücadele eden Afrika temsilcisinin, mali nedenlerle tasarruf tedbirleri uyguladığı iddia edildi.

HER MAÇA AYNI FORMAYLA ÇIKIYORLAR

İddialara göre Gana Milli Takımı, Dünya Kupası boyunca yeni forma setleri kullanmak yerine aynı maç formalarını tercih ediyor. Karşılaşmaların ardından formaların yıkandığı ve bir sonraki maçta yeniden kullanıldığı öne sürüldü.

TASARRUF TEDBİRLERİ GÜNDEM OLDU

Afrika futbolunun köklü ülkelerinden biri olan Gana'nın bu uygulamayı maliyetleri azaltmak amacıyla hayata geçirdiği belirtiliyor. Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok futbolsever Dünya Kupası gibi dev bir organizasyonda böyle bir durumun yaşanmasına şaşırdı.

SAHADA MÜCADELEYE DEVAM EDİYORLAR

Tüm tartışmalara rağmen Gana Milli Takımı sahadaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Afrika temsilcisi, Dünya Kupası'ndaki hedeflerine ulaşabilmek için güçlü rakiplerine karşı mücadelesini sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gana'nın forma tercihiyle ilgili paylaşımlar kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Bazı kullanıcılar bunu "tasarruf örneği" olarak yorumlarken, bazıları ise Dünya Kupası seviyesindeki bir takım için şaşırtıcı bir durum olduğunu savundu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Ne var bunda, olması gereken bu değilmi, adamlara helal olsun. Aha bizimkiler her maçta yeni forma giydide ne oldu

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Haber Yorumlarıdersu uzala:

tam da bu bravo , şımaran daima kaybeder

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Tüketim cilginligi olunca ne oluyo,helal olsun Gana

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Gothe, sana katiliyorum

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Haber Yorumlarınurullah toprak:

boş haber sanki bizimkiler formaları çöpemi atıyo sanıyonuz kuru temizleme yapıp giyiyolar gereksiz haber imkanal alakası yok dünya kupasına gelebilen takım bi forma mı dikemicek boş haber

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