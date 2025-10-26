Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Ankara'ya gelecek.

  • İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
  • Ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yapılıyor.
  • Görüşmelerde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

Çağla Taşçı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

makarnacılar alkışşşş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
