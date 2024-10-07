İnegöl'de çocuklar bataklığa saplandı, mahalleli kurtardı

Olay, dün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlarının 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı. Göletten çıkamayan çocuklar bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu. Çocuklar, insan zinciri oluşturularak, tek tek göletten çıkarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel