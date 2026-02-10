Haberler

Alkollüyken tartıştıkları arkadaşını fırça sapıyla darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Alkollüyken tartıştıkları arkadaşını fırça sapıyla darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkol alan bir grup arasında çıkan tartışmada, Barış K. ağır yaralandı. Olayın ardından iki kişi tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, alkol alan bir grup arasında çıkan tartışmada, arkadaşlarını fırça sapıyla ağır yaralayan 2 kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Barış K. (43) ve 4 arkadaşı Hamidiye Mahallesi 1'inci Uğur Sokak'ta bulunan bir evde alkol almaya başladı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Barış K., arkadaşları tarafından evden dışarıya çıkartılarak uzaklaştırdı. Bu duruma sinirlenen Barış K., yerden aldığı taşı fırlatarak evin camını kırdı. Bunun üzerine Necmettin B. (50) ve Murat B. (45), evdeki ahşap saplı fırçayı alıp Barış K.'yı kovalamaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonrasında Necmettin B. ve Murat B. (45) yakaladıkları Barış K.'yı, başına defalarca vurarak darbetti.

Darbelerin şiddetiyle fırça sapının kırıldığı olayda Barış K. başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan Barış K., ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Necmettin B. ile Murat B.'yi ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Necmettin B. ile Murat B. işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Macron, Epstein belgelerinde topu ABD yargısına attı

Epstein belgeleri soruldu, tek cümleyle yanıt verdi
Süper Lig'de maç saatleri değişti

Süper Lig'de maç saatleri değişti
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu