900 yıllık gelenekle mezun oldular

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olan 1087 öğrenci, 900 yıllık Ahilik geleneği şed kuşanma töreni ile mezuniyet heyecanı yaşadı. Öğrenciler, bellerine bağlanan 'peştamal' ve edilen dualar ile zanaatkarlığa adım attı.

Zanaatkar adaylarının mesleki ve ahlaki yeterliliğini kanıtlayarak usta ünvanını aldığı geleneksel icazet merasimi olan, Ahilik teşkilatında kalfalıktan ustalığa geçişi temsil eden şed kuşanma töreni İnegöl'deki meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin heyecanına sahne oldu. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 13'üncü yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı'nın kültürüne uygun olarak düzenlenen programda, öğrenciler mezuniyetlerini 900 yıllık geleneksel törenle taçlandırdı. Amfi Açık Hava Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, ilçedeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olan 1087 öğrenci, bellerine bağlanan 'peştamal' ve edilen dualar ile zanaatkarlığa adım attı.

'20 ALAN, 54 DALDA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI FİLİZLENİYOR'

Ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, dayanışma, meslek ahlakı ve emeğe saygıyı vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Bugün burada, köklü tarihimizin, milli ve manevi değerlerimizin en güzel tezahürlerinden biri olan Ahilik kültürünü yaşatmak ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın şed kuşanma heyecanına ortak olmak üzere bir aradayız. İnegöl'ümüz, sanayisi, üretimi ve istihdam gücüyle ülkemizin lokomotif ilçelerinden biridir. Bu dinamik yapıyı ayakta tutan ve geleceğe taşıyan en büyük güç ise kuşkusuz eğitim ordumuz ve nitelikli gençliğimizdir. Bugün ilçemizde lise düzeyinde eğitim veren 34 resmi ve özel okulumuzda toplam 14 bin 381 öğrencimiz geleceğe hazırlanmaktadır. Bu 34 lisemizin 9'u mesleki ve teknik Anadolu lisesi olup, bu okullarımızın tamamı devletimizin himayesinde, güçlü bir altyapıyla eğitim vermektedir. Ayrıca 1 adet Mesleki Eğitim Merkezimiz (MESEM) ile çıraklık ve kalfa eğitimiyle de esnafımızın yanındayız. Meslek liselerimizde bugün tam 20 alan ve 54 farklı dalda eğitim verilmekte, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı buralarda filizlenmektedir" diye konuştu.

'EVLATLARIMIZI SADECE AKADEMİK BİLGİYLE DONATMAK YETERLİ DEĞİL'

İlçedeki tüm liselerin 12'nci sınıflarında öğrenim gören 3 bin 76 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığını belirten Zengin, "Ne mutlu bizlere ki bu mezunlarımızın yüzde 35'ini, yani 1087 tanesini meslek liselerimizden memleketimizin üretimine, sanayisine ve istihdamına kazandırıyoruz. Bugün burada, bu başarılı mezunlarımızı temsilen 534 öğrencimiz şed kuşanarak meslek hayatlarına ilk simgesel adımı atacaktır. Bizler, evlatlarımızı sadece akademik bilgiyle donatmayı yeterli görmüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda, ahlaklı, erdemli ve millete hizmet sevdalısı bir nesil yetiştirmenin gayretindeyiz. İşte tam da bu vizyonla 'Maarifine Kalbinde Marifetli Gençlik' vurgusunu her okulumuzda, her atölyemizde hayata geçirdik. Öğrencilerimizi sadece elleriyle değil, gönülleriyle de üreten, kalplerindeki marifeti işine yansıtan gençler olarak yetiştirdik ve bugün bu düsturla mezun ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ADALETTEN VE AHLAKTAN ASLA ÖDÜN VERMEYİN'

Şed kuşanan öğrencilere nasihatte de bulunan Halil İbrahim Zengin, şunları söyledi:

"Sevgili gençler Ahilik sadece bir meslek örgütlenmesi değil; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, cömertliğin ve hakka saygının birleştiği bir yaşam felsefesidir. Ahi; elini, sofrasını ve kapısını açık tutan, gözünü, dilini ve belini bağlı tutandır. Meslek liselerimizde sizleri tam olarak bu ahilik kültürü ve düsturuyla yetiştirmeye gayret ettik. Bugün belinize bağlanacak olan şed, sadece mesleki bir ünvan değil; dürüst ticaretin, helal kazancın ve ahlaklı bir usta olmanın omzunuza yüklediği kutlu bir sorumluluktur. Sanatınızı icra ederken doğruluktan, adaletten ve ahlaktan asla ödün vermeyin. Şed kuşanarak meslek hayatına ilk adımını atan gençlerimize helal ve bereketli kazançlar, muvaffakiyet dolu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı