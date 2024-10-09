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İncel Şiddeti ve Toplumsal Eşitsizlikler

İncel Şiddeti ve Toplumsal Eşitsizlikler
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İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Dr. Duygu Buğa, incel şiddeti üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Toplumdan dışlanmış erkeklerin sosyal medya üzerinden gruplaştığını belirten Buğa, bu durumun temelinde cinsiyet eşitsizliğinin ve toplumsal normların yattığını ifade etti. Şiddetin sadece bireylere değil, tüm topluma korku salan bir boyuta ulaştığını vurguladı.

İSTANBUL Medipol Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Duygu Buğa, incel şiddeti tüm yönleriyle ele aldı. Kendini toplumdan dışlanmış olarak gören erkeklerin kapalı ağlar ya da sosyal medya hesapları üzerinden gruplaşmaya başladıklarını belirten Dr. Buğa, "Hepsinin geçmişinde yolunun özellikle psikiyatrik hizmetlerinden geçtiğini ancak, yardım alamadıklarını görüyoruz. Burada 'Bu bir hastalıktır' deyip geçmek doğru değil. Bunun nedeni bir psikiyatrik rahatsızlık değil, bunun altında ciddi konular bulunuyor. İnsellerin çocukluk ve ergenlik dönemlerine baktığımızda çocuk istismarı ve akran zorbalığını görmekteyiz" dedi.

Semih Çelik'in Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih'te ise İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmesi tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Buğa, İncel şiddeti tüm yönleriyle ele aldı. İncelin 2000'li yıllardan sonra gündeme gelmiş olan bir kavram olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Buğa, "Özellikle sosyal medyada kapalı gruplar üzerinden bir araya gelen bu kişiler dışlanmış, izole olmuş, toplumda bir yer bulamayan, karşı cins tarafından kendilerini ilgi çekici olarak görmeyen erkeklerden oluşan gruplardır" ifadelerini kullandı.

'KADIN DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞIYORLAR'

Sosyal medya üzerinden gruplaştıklarını belirten Dr. Buğa, "Toplum olarak erkeklere belirli kalıplar yüklüyoruz. Kendilerini toplumdan dışlanmış olarak gören bu kişiler de sosyal medya içerisinde birlikte konuşabilecekleri, paylaşım yapabilecekleri bir ortam oluşturmuş oluyorlar. Burada da kadın düşmanlığı üzerinden duygu ve düşüncelerini paylaşıyorlar. Bu her türlü cinsiyetçi söylemin, şiddet içerikli söylemlerin paylaşıldığı bir yer haline geliyor" diye konuştu.

TÜM TOPLUMU KORKUTAN EYLEM

Burada uygulanan şiddetin bir kişinin bir kişiyi korkutması değil, bir kişinin tüm toplumu korkuttuğu eyleme dönüşmesi olduğunu ifade eden Dr. Buğa, "Bu şiddet söylemlerinin ortada dolaşıyor olması bile korku ortamı oluşturuyor. Şu anda genç kadınlarla konuştuğumuzda ne kadar tedirgin olduklarını dile getirecekler. Bu konuda son derede tehdit altında hissediyorlar" dedi.

TEMELİNDE TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VAR

Bu grupların oluşum nedenlerinin başında toplumsal eşitsizliklerin geldiğini dile getiren Dr. Buğa, "Temelinde cinsiyet eşitsizliği geliyor. Toplumumuz erkeklere de kadınlara da çok ciddi yükler yüklüyor. Erkeklerde, 'Erkeklik Krizi' dediğimiz bir kavram var. Kendini yeterince erkek hissedemediği durumda kırılgan bir hale gelen, hatta başkalarına düşmanlıkla sonuçlanabilen durumlarla karşı karşıya kalıyor. Burada ayrımcılığın, eşitsizliğin önüne geçmeliyiz" ifadesini kullandı.

Dr. Buğa, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Radikalleşmiş İncelleri şiddete başvuran insanlar olarak görüyoruz. Hepsinin geçmişinde yolunun özellikle psikiyatrik hizmetlerinden geçtiğini ancak, yardım alamadıklarını görüyoruz. Burada 'Bu bir hastalıktır' deyip geçmek doğru değil. Bunun nedeni bir psikiyatrik rahatsızlık değil, bunun altında ciddi konular bulunmaktadır. İnsellerin çocukluk ve ergenlik dönemlerine baktığımızda çocuk istismarı ve akran zorbalığını görmekteyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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