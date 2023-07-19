İmamoğlu: Toplu taşıma fiyatları değişecektir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda gerçekleşen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'ne katıldı. Törende sözleşme, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve AKİA Genel Müdürü Remzi Baka tarafından imzalandı. Törende, İETT'nin kadın şoförleri temsilen Sevda Mavi ve Zehra Karakuş da yer aldı. Tören öncesi konuşma yapan İmamoğlu, ÖTV ve KDV'nin artırılmasına ilişkin "Eğer bu yükler, kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde, ekstra bir yük olarak bunun vatandaşlarının sırtına yük olması kaçınılmazdır. Ortaya konacak olan maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA BU ALIMLARIN YAPILDIĞINI İFADE ETMEK İSTERİM

YAŞANAN ZALAR BİZİM VATANDAŞA HİZMETİMİZİ ÇOK ZORLAŞTIRMAKTADIR

MALİYETLERLE, NE YAZIK Kİ İNSANLARIMIZIN TOPLU TAŞIMA FİYATLARI DA RAKAMLARI DA BEDELLERİ DE DEĞİŞECEKTİR