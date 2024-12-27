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İmamoğlu: Suriye'ye Heyet Göndereceğiz

İmamoğlu: Suriye'ye Heyet Göndereceğiz
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye'deki şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla bir heyetin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. İmamoğlu, bu ziyaretin iki ülke belediyeleri arasındaki işbirliğini yeniden tesis etme hedefi taşıdığını belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "TBB olarak başta Şam olmak üzere Suriye'deki şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, iki ülke belediyeler arasındaki işbirliğini yeniden tesis etmek ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak, birliğimiz üyesi belediyelerin desteğini koordine etmek amacıyla bir heyetin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmesini hep birlikte kararlaştırdık." dedi.

TBB Encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişini kutlayarak, Atatürk'e ve silah arkadaşlarına rahmet diledi.

Toplantıda belediyelere yeni araç ve iş makinesi hibe desteğini sürdürme kararı aldıklarını belirten İmamoğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başta olmak üzere birtakım belediyelerin borçları bahane edilerek belediyelerin elini kollarını bağlama çabalarına tanık oluyoruz. Yerel seçimde merkezi yönetimde iktidar olan parti, yerel yönetimlerde muhalefet durumuna düşmüştür. Bu, milletin iradesidir. Buna saygı duymak, demokrasinin temel kuralıdır." diye konuştu.

"TBB heyetinin Suriye'yi ziyaret etmesini kararlaştırdık"

Suriye'de meydana gelen değişim dolayısıyla halkın huzur ve refahının sağlanmasını önemsediklerini belirten İmamoğlu, yeni yönetimin alacağı her kararın, Türkiye'nin ve burada yaşayan sığınmacıların evlerine güvenli geri dönüşü gibi birçok konuda hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

İmamoğlu, Suriye'deki iç savaşın bitmesinin Türkiye için hayırlı olacağını anlatarak, şunları söyledi:

"Yeni dönemde inşallah istikrar ve barışın hakim olduğu Suriye'yi görmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakışıdır. TBB olarak bu süreçte hem ülkemizin güvenliği hem ülkemizde yaşayan sığınmacıların evlerine geri dönüşü için sorumluluktan kaçmayacağımızı ve mutlak sorumluluk alacağımızı ortak kararla beyan ediyoruz. TBB olarak başta Şam olmak üzere Suriye'deki şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, iki ülke belediyeleri arasındaki işbirliğini yeniden tesis etmek ve sürdürülebilir zemine oturtmak, birliğimiz üyesi belediyelerin desteğini koordine etmek amacıyla bir heyetin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmesini hep birlikte kararlaştırdık.

İlk aşamada Şam'a gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaret sırasında Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin gönüllü ve onurlu şekilde geriye dönüş ihtiyaçlarının karşılanması için yerel yönetimler arasında işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve bu doğrultuda somut adımların planlanması da hedeflenmektedir. TBB üzerinden şehirlerimizin Suriyeli belediyelere verecekleri kapsamlı desteğin farklı etnik ve inanç gruplarından oluşan Suriye halkının tamamının barış, huzur ve refah içinde yaşamasına önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz."

TBB heyetinin Suriye'ye gerçekleştirecekleri ziyarete ilişkin sürdürülen diplomasi çalışmasına destek veren Dışişleri Bakanlığına teşekkür eden İmamoğlu, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma sürecinde yerel yönetimler olarak en üst seviyede destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel
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