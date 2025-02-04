Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltında

Paranın merkezine kara para operasyonu

Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adayını belirleme için sarf ettiği "Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Değerli Başkanımız Mansur Yavaş başkanımızın bakışı ya da görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz. Bunlar parti içi meselelerdir" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleme kararı almasına ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız" itirazı gelmişti. Yavaş'ın bu itirazı adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen bir başka isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu.

Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, "Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız. O zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir. Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Derin yoksulluğa yoğunlaşmalıyız." şeklinde konuştu.

"GÜN OLA HARMAN OLA"

Yavaş bir gazetecinin, "Ön seçim olursa aday olmayacağınız anlama gelir mi?" sorusuna, "Öyle bir şey olur mu? Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak... Önce bir seçim tarihi belli olsun." yanıtını verdi.

Yavaş'ın bu sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu. İmamoğlu, "Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Bu bir demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürecinde ilk kez halk kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu konuda kararlar alınma çalışmaları içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum, gönülden destekliyorum." dedi.

"BUNLAR PARTİ İÇİ MESELELERDİR"

Yavaş'ın bakış açısının farklı olabileceğin ifade eden İmamoğlu, "Değerli Başkanımız Mansur Yavaş başkanımızın bakışı ya da görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz. Bunlar parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz, en doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz. Tariflemek zorundayız. Ben o, bu, şu meselesinin çok ötesine bu işi koyup dediğim gibi artık milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz." şeklinde konuştu.

"O MANADA BULUŞUR FİKİRLERİMİZİ BİRLEŞTİRİRİZ"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Aksi takdirde milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine ve geleceğin kaybedilmesine, fırsatların kaçırılmasına, dünyada, dünya değişirken treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortamı hayal ediyorum. Konumlanmanın ötesinde bir durum bu. O manada buluşuruz, birleşiriz, fikirlerimizi birleştiririz, çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz endişeniz olmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim hakkında, "Muhalefetin sakat gündemleri önemli değil" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, "Bizim gündemimiz milletin gündemi. Açıkçası milletin ekonomiyle olan büyük sınavı, hem emeklilerin durumu, hem asgari ücretlinin durumu." değerlendirmesini yaptı.

"EKONOMİDEN BAHSETSEK YARIM SAATTE LİSTE YAPARIZ"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu ülkenin birçok sorunu var. Yani sadece ekonomiden bahsedersek bile yarım saat liste yaparız. Yerel yönetimlerin sorununu konuşsak sayfalar dolar. Aynı şekilde eğitimden mi başlasak? İşte büyük bir haksızlık ve hukuksuzluğun mağduru haline geldiğimiz yargıdan mı? Adalet sisteminden mi bahsetsek? Ya da yargının siyasallaştırılmasıyla ilgili siyasetin ortaya koyduğu, bugünkü iktidarın ortaya koyduğu düzeni mi bahsetsek? Yargısı süreci devam eden dosyalarda gizlilik kararı varken "Turpun büyüğü heybede" diyerek bir dosyanın içeriğini bildiğini, hatta sonucunu bildiğini ima eden Cumhurbaşkanının sözlerinden mi bahsetsek?

"DÜŞMEYEN ENFLASYONDAN MI BAHSETSEK"

Düşürülemeyen enflasyondan mı bahsetsek? Bizim bütün bu konular milletin gündemi. Hiçbiri suni değil, hepsi gerçek. Ama şöyle bir şey ifade edebilirim, onların gerçekleri kendi yaşam alanlarında.

"MİLLETLE BAĞLARI KALMADI. PAZARA İNEMİYORLAR"

Milletin gündemini suni olarak görebilirler. Çünkü milletin gerçek gündemiyle bağ kuracak hiçbir ilişkileri kalmadı. Bütün bu feryatları, insanın şikayetlerini duymaya asla bir fırsatları yok. Çünkü pazara inemiyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Ben bugün gene pazar gezeceğim. İki gün önce gezdim, dört gün önce gezdim. İnsanlarımızı orada dinliyorum. Bir tek görüntüleri var mı? Çıkın bakın. Burada medya mensuplarısınız. Arşivlerinizi dökün, ajansları bir tarayın bakalım. Bugünün iktidarının, bu milletin en büyük sınav verdiği pazarlarda bir görüntüsü, bir videosu, bir fotoğrafı var mı? Adına belediye başkanı diyebilirsiniz, milletvekili diyebilirsiniz, başka makamları da sıralayabilirsiniz. O bakımdan bizim konumuz milletimizin ihtiyaçlarıdır. Bugün ben demiyorum, "Yeter artık!" bağrışlarını, çağrışlarını milletimizle buluştuğumuz her yerde milletimiz söylüyor. Açıkçası erken seçimi talep eden de milletimiz. Bu iktidarın çözüm olamayacağını da anlatıyorlar. Biz de bunu dile getiriyoruz, şikayetlerimizi dile getiriyoruz. Bu manada erken seçim milletin talebidir. Millet de büyüktür. Bu manada biz bu sözün takipçisi olacağız. Talebimizi yenilemeye, yinelemeye devam edeceğiz.

Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
img

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
img

TOKİ'den inanılmaz düşük fiyata arsa satışı
img

Survıvor'a 5 sürpriz isim geliyor
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Saray ve sarayın maaşlı trolleri Ekrem'in seçimi kazanacağını bildikleri için en çok Ekrem'e saldırıyorlar, CHP iktidar olmak istiyorsa Ekrem'i Cumhurbaşkanı adayı yapmaktan başka çareleri yok.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Verin bunlara ülkeyi de görün

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDogrular:

Yorumlar hemen koyunlara mekan olmuş.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu imamson, köprüyü geçene kadar ayıya dayı der. kk yi eledikten sonra şimdi sıra geldi özgüre ve mansura. bu adamın ilkesi, dostluğu olmaz. çıkarı olur. çıkarı için yemin ederim partiliyi de satar, istanbulu da satar, ülkeyi de satar. bu adamın değeri yok. Allah, memleketi bundan korusun. bunun arkasına ALDANARAK gidenler uyanmalı. bilerek arkasından giden varsa iyi niyetli değildir.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısemson 12:

İstanbulular bunu zengin etti be secimde secilmezse gidip paraları yiyecek

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Erdoğan’ı desteklemem ama şunların hepsini topla Erdoğan’ın çeyreği yapmaz. İşte ülkenin ana muhalefetinin seviyesi bu. Yerde degıl, yerin bınlerce metre altında bir akıl seviyeleri var bunların.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadiroecal:

kendi Devletine Fransız olan muhalefet başka derdi yoktur ki seçim derdine girmiş. Emekli ve Asgari ücretli üzerinden siyaset yapıyorlar. ama kendi Belediyelerinde Emeklilere verdikleri söz boş verin yerine getirmeyi Paraları Bavulla kaçırıp SGK 200 Milyar borçu ödemeyerek zaten Emekli Sistemini zor durumda bırakıyorlar. CHP sahte Atatürkçü olarak biryere varamaz. Ne Ekrem ne Yavaş hele Özgür bunlar safece batının sözcüleri . Geşedeğin lideri Hakan Fidan olmalı yaparsa o yapar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İnsan müsvetteleri..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.