Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleme kararı almasına ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız" itirazı gelmişti. Yavaş'ın bu itirazı adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen bir başka isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu.

Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, "Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız. O zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir. Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Derin yoksulluğa yoğunlaşmalıyız." şeklinde konuştu.

"GÜN OLA HARMAN OLA"

Yavaş bir gazetecinin, "Ön seçim olursa aday olmayacağınız anlama gelir mi?" sorusuna, "Öyle bir şey olur mu? Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak... Önce bir seçim tarihi belli olsun." yanıtını verdi.

Yavaş'ın bu sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu. İmamoğlu, "Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Bu bir demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürecinde ilk kez halk kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu konuda kararlar alınma çalışmaları içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum, gönülden destekliyorum." dedi.

"BUNLAR PARTİ İÇİ MESELELERDİR"

Yavaş'ın bakış açısının farklı olabileceğin ifade eden İmamoğlu, "Değerli Başkanımız Mansur Yavaş başkanımızın bakışı ya da görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz. Bunlar parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz, en doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz. Tariflemek zorundayız. Ben o, bu, şu meselesinin çok ötesine bu işi koyup dediğim gibi artık milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz." şeklinde konuştu.

"O MANADA BULUŞUR FİKİRLERİMİZİ BİRLEŞTİRİRİZ"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Aksi takdirde milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine ve geleceğin kaybedilmesine, fırsatların kaçırılmasına, dünyada, dünya değişirken treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortamı hayal ediyorum. Konumlanmanın ötesinde bir durum bu. O manada buluşuruz, birleşiriz, fikirlerimizi birleştiririz, çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz endişeniz olmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim hakkında, "Muhalefetin sakat gündemleri önemli değil" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, "Bizim gündemimiz milletin gündemi. Açıkçası milletin ekonomiyle olan büyük sınavı, hem emeklilerin durumu, hem asgari ücretlinin durumu." değerlendirmesini yaptı.

"EKONOMİDEN BAHSETSEK YARIM SAATTE LİSTE YAPARIZ"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu ülkenin birçok sorunu var. Yani sadece ekonomiden bahsedersek bile yarım saat liste yaparız. Yerel yönetimlerin sorununu konuşsak sayfalar dolar. Aynı şekilde eğitimden mi başlasak? İşte büyük bir haksızlık ve hukuksuzluğun mağduru haline geldiğimiz yargıdan mı? Adalet sisteminden mi bahsetsek? Ya da yargının siyasallaştırılmasıyla ilgili siyasetin ortaya koyduğu, bugünkü iktidarın ortaya koyduğu düzeni mi bahsetsek? Yargısı süreci devam eden dosyalarda gizlilik kararı varken "Turpun büyüğü heybede" diyerek bir dosyanın içeriğini bildiğini, hatta sonucunu bildiğini ima eden Cumhurbaşkanının sözlerinden mi bahsetsek?

"DÜŞMEYEN ENFLASYONDAN MI BAHSETSEK"

Düşürülemeyen enflasyondan mı bahsetsek? Bizim bütün bu konular milletin gündemi. Hiçbiri suni değil, hepsi gerçek. Ama şöyle bir şey ifade edebilirim, onların gerçekleri kendi yaşam alanlarında.

"MİLLETLE BAĞLARI KALMADI. PAZARA İNEMİYORLAR"

Milletin gündemini suni olarak görebilirler. Çünkü milletin gerçek gündemiyle bağ kuracak hiçbir ilişkileri kalmadı. Bütün bu feryatları, insanın şikayetlerini duymaya asla bir fırsatları yok. Çünkü pazara inemiyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Ben bugün gene pazar gezeceğim. İki gün önce gezdim, dört gün önce gezdim. İnsanlarımızı orada dinliyorum. Bir tek görüntüleri var mı? Çıkın bakın. Burada medya mensuplarısınız. Arşivlerinizi dökün, ajansları bir tarayın bakalım. Bugünün iktidarının, bu milletin en büyük sınav verdiği pazarlarda bir görüntüsü, bir videosu, bir fotoğrafı var mı? Adına belediye başkanı diyebilirsiniz, milletvekili diyebilirsiniz, başka makamları da sıralayabilirsiniz. O bakımdan bizim konumuz milletimizin ihtiyaçlarıdır. Bugün ben demiyorum, "Yeter artık!" bağrışlarını, çağrışlarını milletimizle buluştuğumuz her yerde milletimiz söylüyor. Açıkçası erken seçimi talep eden de milletimiz. Bu iktidarın çözüm olamayacağını da anlatıyorlar. Biz de bunu dile getiriyoruz, şikayetlerimizi dile getiriyoruz. Bu manada erken seçim milletin talebidir. Millet de büyüktür. Bu manada biz bu sözün takipçisi olacağız. Talebimizi yenilemeye, yinelemeye devam edeceğiz.