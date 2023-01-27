İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in babaevine taziye ziyareti: Sürecin takipçisi olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'daki babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ateş, "Adaletin tecelli etmesi için Sinan hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede, faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hâlâ faili meçhul, dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, Bursa'da çeşitli temaslarda bulundu. İmamoğlu, Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babaevini ziyaret etti.

ATEŞ'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Baba Musa Ateş ve aile fertlerine başsağlığı dileklerini ileten İmamoğlu'nun görüşmesi 20 dakika sürdü. İmamoğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DERTLEŞTİK, ACIYI PAYLAŞTIK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Dertleştik, acıyı paylaştık. Adalet tecelli etmeden tabi ki insanların yüreğine su serpilmez. Memleketimizin her hanesine, Sinan hocamızın da, onun anneciğinin, babasının, eşinin de her hanesine adalet diliyorum. Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Adaletin tecelli etmesi için Sinan hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede, faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hâlâ faili meçhul, dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız."

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında, aralarında olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep, Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş, avukat S.Ö. ve iki özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Emre Yüksel hakkında sosyal medyada ve bazı mecralarda MHP genel başkan yardımcısının özel kalemi olduğu ileri sürülmüştü ancak bu iddialar MHP tarafından yalanlanmıştı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.