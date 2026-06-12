Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

CİNAYETİN NEDENİ BORÇ MESELESİ ÇIKTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, cinayet zanlısının izine Almanya'da ulaşıldı.

Yapılan soruşturmada, cinayetin borç alma meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.

ALMANYA'DA YAKALANDI, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Failin yakalanması amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde, 21 Ocak tarihinde Ramazan Ağaçhanlı hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi.

Failin peşini bırakmayan JASAT ekipleri, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda cinayet zanlısını adalete teslim edilerek yargı önüne çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı