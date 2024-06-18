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Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen'i birbirine bağlayacak HızRay için İmamoğlu Almanya'da test sürüşü yaptı

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İBB Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine bağlayacak Hızray projesinde kullanılacak hızlı treni test etmek için Almanya'ya gitti. Saatte 180 km hıza ulaşan treni kullanan İmamoğlu, projeyle ilgili "İstanbul'u birbirine bağlayan olağanüstü bir ring hattı olacak. Umarım İstanbul'a bir an önce gelir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki metro hatlarını doğu-batı ekseninde birbirine bağlaması planlanan Hızray projesinde kullanılması muhtemel hızlı treni, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde deneyimledi.

"İSTANBUL'U BİRBİRİNE BAĞLAYAN OLAĞANÜSTÜ BİR RİNG HATTI OLACAK"

İmamoğlu, ziyarette Siemens Mobilite ve Teknoloji Merkezi'nde kendisi ve beraberindeki heyete özel gerçekleştirilen sunuma katıldı. İmamoğlu, aralarında Siemens Türkiye CEO'su Dr. Hüseyin Geliş'in de bulunduğu üst düzey yöneticiler tarafından raylı sistemlerdeki yenilikler ve finansman sağlanması gibi konularda bilgilendirildi.

"FARKLI HIZLARI YAKALAYAN TRENLERE İHTİYACIMIZ VAR"

İmamoğlu, yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından "manyetik levitasyon" (iki mıknatıs kümesinin kullanıldığı demiryolu ulaşım sistemi) yöntemiyle raylara değmeden yol alan ve 180 kilometreye kadar hız yapabilen yeni nesil trende test sürüşüne tanıklık etti. İmamoğlu, deneyimiyle ilgili görüşlerini de şu sözlerle dile getirdi:

"İstanbul'un Hızray'la ilgili sürecinde farklı hızları yakalayan trenlere ihtiyacımız var. Boğaz'ın altından geçişi de önemli elbette ama aynı zamanda biz, 75 kilometreyi 50-55 dakikada alan, 12 durakta duran, dolayısıyla dönem dönem 170-180 kilometreye kadar hız yapabilen trenlerle imkanımız olduğunda inşallah başlayacağımız ve İstanbul'u birbirine bağlayan olağanüstü bir ring hattı olacak. Onun için bugün de Almanya'nın önemli bir kuruluşunda test sürüşlerine katıldık ve trenlerin o hızlı halini deniyoruz. Umarım İstanbul'a bir an önce gelir."

6 KİLOMETRELİK HATTA TRENİ KULLANDI

Değerlendirme konuşmasından sonra trenin makinist koltuğuna geçen İmamoğlu, 6 kilometrelik hattı başarıyla tamamladı. Yaşadığı deneyimi "Heyecan verici" diye tanımlayan İmamoğlu'na, test sürüşünü başarıyla tamamlaması nedeniyle de sertifika verildi.

"GÜNDE BİR BUÇUK MİLYON YOLCU TAŞIYACAK"

İmmaoğlu, 31 Mart seçimleri sürecinde vaatleri arasında yer alan proje için şu ifadeleri kullanmıştı: "Saatte 140 kilometre hıza ulaşacak, 75 kilometre uzunluğunda tamamı yeraltında olmak üzere 13 istasyonu ile HızRay 12 ilçeden geçecek ve İstanbul'u bir ucundan diğer ucuyla birleştirecek. Günde 1,5 milyon yolcu taşıyacak HızRay ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen Havalimanı arası yaklaşık 55 dakikadan daha kısa bir sürede aşılacak mesafe haline gelecek.''

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (1)

nesih ayhan:

daha mevcut ulaşımı sağlıklı sürdüremiyor bunlarda hayal olmaz inşallah

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