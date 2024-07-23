İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın temel atma töreninde konuştu

Doğukan YİLMAZ / İSTANBUL, İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyada hiçbir şehirde olmadığı kadar yüksek seviyede otobüsle toplu ulaşım meselesinde kat ve kat ön sırada. Tabii çok fazla yolculuk yapıyor İstanbullular otobüslerle. İstanbul'da örneğin bazı Avrupa şehirlerine baktığınızda iki, iki buçuk katı daha fazla yolculuğu gerçekleştiriyor insanlarımız. Bütün bu yolculuğun kahramanı İETT. 153 yıllık kadim kurumumuz İETT İstanbul'un toplu taşımasında çok büyük bir görev yerine getiriyor. Her noktasında günde tam 5 milyon yolculuğa imza atıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın temel atma törenine katıldı. Törene İmamoğlu'nun yanı sıra belediye ve İETT personeli, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in sunumunun ardından Ekrem İmamoğlu konuştu.

"İSTANBUL'UN BİRİNCİ PROBLEMİ ULAŞIM OLMUŞTUR"

İmamoğlu, "İstanbul'un dönem dönem önceleyen bir takım sorunları belki birinci sırada bulunabilir. Bugünün ne yazık ki sorunlarında ekonomik konular ya da ekonomik sorunlar halkımızın birinci sıra sorunu ama genel anlamda baktığımızda yıllardır 30, 40 hatta 50 yıldır yapılan bütün araştırmalarda İstanbul'un birinci problemi ulaşım olmuştur. Aslında ulaşımla ilgili sorunlar dünyanın hemen hemen her şehrinde aynı sırayı muhafaza etmiştir. Çünkü bütün şehirlerde insanların kaliteli ve konforlu bir yaşama sahip olması noktasındaki en önemli konu ulaşımla ilgili atılacak adımlar ve yapılacak yatırımlar" dedi.

"İETT GÜNDE TAM 5 MİLYON YOLCULUĞA İMZA ATIYOR"

İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyada hiçbir şehirde olmadığı kadar yüksek seviyede otobüsle toplu ulaşım meselesinde kat ve kat ön sırada. Tabi çok fazla yolculuk yapıyor İstanbullular otobüslerle. İstanbul'da örneğin bazı Avrupa şehirlerine baktığınızda iki, iki buçuk katı daha fazla yolculuğu İstanbul'da gerçekleştiriyor insanlarımız. Tabii bütün bu yolculuğun kahramanı İETT. Az önce İETT Genel müdürümüz yatırımlarıyla ilgili bir takım açıklamaları siz kıymetli dostlarımızla ve hemşerilerimizle paylaştı. 153 yıllık kadim kurumumuz İETT İstanbul'un toplu taşımasında çok büyük bir görev yerine getiriyor. Her noktasında günde tam 5 milyon yolculuğa imza atıyor İETT" dedi.

"TEK RENKTE HİZMET EDEBİLMEYİ ÇOK ÖZENLİ BİR DÖNEMDE HAREKETE GEÇİRDİK"

İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin birebir kendine ait İETT otobüslerinin yanı sıra özel halk otobüsleri diye bir sınıf vardı. Biz bu sınıfı ortadan kaldırarak tek renkte hizmet edebilmeyi ve özellikle özel halk otobüsleri işletmelerinin de kendi içindeki anlamsız ve mantıksız rekabetleri üzerinden az kazanan hat, çok kazanan hat, hiç kazanmayan hatta zarar eden hat biçiminde birbiriyle yarışan ya da şikayetleri yüksek olan bir takım sıkıntıları da bertaraf ederek aynı çatı altında toplayıp kilometre başı ücretlendirme ile çok özenli bir dönemde harekete geçirdik" dedi.

"İETT'NİN KONTROLÜ VE DENETİMİNDE OLAN HER İŞ BİZİM SORUMLULUĞUMUZDADIR"

Ekrem İmamoğlu, "Eskiden şöyle bir bahane ortaya koyuyordu, 'işte bizim otobüsümüz değil özel halk otobüslerinin otobüsü, dolayısıyla klima çalışmıyorsa onların sorunu ya da işte başka bir problem varsa onların sorunu' gibi. Biz onu demeyi tercih etmedik, bizim tercihimiz şu, sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İETT'nin kontrolü ve denetiminde olan her iş bizim sorumluluğunuzdadır. Evet bazı aksaklıklar var, evet bazı sıkıntılar var. Kendi işleyişlerinde de bir takım problemler var ama bu problemlerden kaçan bir yönetim olmadık olmayacağız. Yakın zamanda denetim merkezini de ziyaret ettim. Burada he otobüsün kaptanının denetlendiğini, bir hareketin dahi kayıt altına alındığını, gerekli disiplin işleminin yapıldığı mükemmel bir mekanizmayı harekete geçirmenin ve bunu takip etmenin gerekliliğini yerine getiren bir yönetim olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü yaptığımız işin, İstanbul'a hizmetin ne kadar kutsal olduğunu biliyoruz. İstanbul'a hizmet kutsaldır sevgili dostlarım" dedi.

"OLİMPİYAT DENİNCE AKLA BİRİNCİ SIRADA YİNE ULAŞIM GELİYOR"

Başkan İmamoğlu, "Olimpiyat denince akla ne geliyor biliyor musunuz, bütün olimpiyatla ilgili şehirlerin kıyaslandığı yerde. Birinci sıra yine ulaşım, ulaşım iyi midir. Çünkü hem sporcuların hem yöneticilerin, yüzbinlerce insan, dünyanın her ülkesi katılıyor. Artı milyonlarca seyircinin gelip gittiği ve aynı zamanda markalaşan bir şehir pozisyonuyla muazzam bir vitrin. Dolayısıyla biz bu 2036 olimpiyatlarını hedef koyarken ve oraya koşarken, bu çalışmalarımız yaparken eksiklerimizi gidermenin örneğin bugün bulunan raylı sistemler seviyesini en az 2 katına çıkartmanın, inşallah büyük oranda belli alanlarda sadece elektrikli otobüslerin kullanıldığı ki otonom araçlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün bunları layıkıyla yerine getirmemiz lazım" diye konuştu.

"İSTANBUL HALKINA SIKINTI VERİYORSUNUZ"

İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 sene önce 300 otobüsü alabilirdik. Kredisi her şeyi hazırdı, bir tek onayımızı alamadık, bir imza. Şimdi yine aylardır hatta 1 yılı aşkın süredir beklediğimiz hazine onayları var. Bugünün ekonomik sıkıntılarında elbette sayın maliye bakanının zor günleri var, alması gereken tedbirler var ama İstanbul'un da işi yürümeli. Bir imza atacaksınız, o kredi imkanları memlekete girecek. Bizi geciktirmeyin yazıktır. Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapmıyorsunuz, İstanbul halkına sıkıntı veriyorsunuz. Yazıktır, bir imzayı atın biz de size teşekkür edelim, bir imza" dedi.